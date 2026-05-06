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Ágora Bogotá Centro Internacional de Convenciones vuelve a competir como mejor centro de convenciones de Suramérica

Ágora Bogotá Centro Internacional de Convenciones fue nominado por sexta vez consecutiva en los World Travel Awards 2026 como Centro de Convenciones Líder de Suramérica.

Ágora Bogotá Centro Internacional de Convenciones vuelve a competir como mejor centro de convenciones de Suramérica

Noticias RCN

mayo 06 de 2026
08:51 p. m.
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Ágora Bogotá Centro Internacional de Convenciones volvió a poner el nombre de la capital colombiana en el radar internacional del turismo de reuniones.

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El reconocido recinto fue nominado por sexta vez consecutiva como “Centro de Convenciones Líder de Suramérica 2026” en los prestigiosos World Travel Awards 2026, considerados por muchos como los “Óscar del turismo”.

La nueva nominación confirma el crecimiento que ha tenido Bogotá en la industria de eventos y negocios durante los últimos años. Además, ratifica el papel estratégico que ha jugado Ágora Bogotá como uno de los espacios más importantes para congresos, ferias y encuentros internacionales en la región.

Un reconocimiento que impulsa a Bogotá y Colombia

Los World Travel Awards 2026 son uno de los galardones más importantes de la industria turística a nivel global. Su sistema de votación involucra tanto a expertos como al público, convirtiéndose en una vitrina clave para atraer inversión, turismo y grandes eventos internacionales.

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En el caso de Ágora Bogotá Centro Internacional de Convenciones, ya ha logrado quedarse con este reconocimiento en cuatro oportunidades: 2019, 2020, 2023 y 2025.

La nominación llega en un momento positivo para el país, ya que Colombia alcanzó 52 postulaciones en distintas categorías de los premios. Entre los nominados también aparecen Hilton Bogotá Corferias, Aeropuerto Internacional El Dorado y el Instituto Distrital de Turismo.

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Ágora Bogotá, una apuesta por el turismo de eventos

Desde su creación, Ágora Bogotá Centro Internacional de Convenciones fue concebido como un motor para impulsar la economía y fortalecer el turismo corporativo en la ciudad.

El centro de convenciones funciona como parte del Distrito de Ferias, Eventos y Convenciones de Bogotá, articulando su operación junto a Corferias y el hotel Hilton Bogotá Corferias.

Con esta nueva nominación, el recinto reafirma su intención de seguir posicionando a Bogotá y a Colombia como destinos de talla mundial para la realización de congresos, convenciones y encuentros internacionales de gran formato.

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