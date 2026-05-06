Gallardo quería a Luis Díaz en River, pero no pudieron ficharlo: expresidente habló

El expresidente de River Plate, Rodolfo D’Onofrio, confirmó que el club argentino intentó fichar a Luis Díaz antes de que el colombiano diera el salto al fútbol europeo.

Las declaraciones del exdirigente se conocieron en una entrevista con La Página Millonaria, donde explicó que el interés surgió cuando el atacante brillaba con Junior de Barranquilla y comenzaba a llamar la atención internacional tras su participación en la Copa América 2019.

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Según D’Onofrio, el entonces entrenador Marcelo Gallardo veía en Luis Díaz un futbolista ideal para River, pero el negocio nunca pudo concretarse.

¿Por qué River Plate no fichó a Luis Díaz?

El exdirectivo explicó que hubo dos factores determinantes: el aspecto económico y el interés que ya existía desde Europa por el jugador colombiano.

A Gallardo le encantaba Luis Díaz, pero no pudimos. No solamente por plata, sino porque ya al jugador lo habían llamado de Europa y cuando a un jugador lo llaman de Europa en momentos iniciales es difícil. Ese un jugador extraordinario que podría haber sido en River, afirmó D’Onofrio.

El dirigente también destacó que cuando un futbolista recibe ofertas del fútbol europeo en etapas tempranas de su carrera, resulta muy difícil competir desde Sudamérica.

Finalmente, el extremo colombiano terminó fichando por FC Porto, donde comenzó su consolidación internacional antes de pasar a Liverpool FC y posteriormente al Bayern Múnich.

¿Cómo le ha ido a Luis Díaz tras salir de Colombia?

El crecimiento de Luis Díaz en Europa ha sido constante. Aunque dejó huella en Porto y Liverpool, su actual temporada en Alemania ha sido considerada una de las mejores de su carrera.

Con Bayern Múnich, el colombiano ha logrado cifras destacadas en goles y rendimiento ofensivo, consolidándose como uno de los fichajes más importantes del club en la temporada.

Su nivel también ha provocado críticas desde Inglaterra, donde sectores cercanos a Liverpool consideran que la salida del colombiano fue un error, especialmente por el impacto que ha tenido en Alemania.

Las declaraciones de D’Onofrio reabren una historia que pudo cambiar la carrera del atacante guajiro y el destino deportivo de River Plate.

Hoy Luis Díaz brilla en la élite europea, pero River Plate sigue lamentando una oportunidad que estuvo cerca de concretarse antes de su explosión internacional.