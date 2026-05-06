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Colombia

Incautan camión con 3.504 camisetas alusivas a la Selección Colombia en Cúcuta

La mercancía fue avaluada comercialmente en 421 millones de pesos.

Noticias RCN

mayo 06 de 2026
09:27 p. m.
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La Policía Nacional, a través de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, en coordinación con la DIAN y el Ejército Nacional, realizó una visita de control aduanero a un establecimiento de comercio tipo parqueadero.

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En el operativo se hallaron al interior de un camión 3.504 prendas de vestir, específicamente camisetas de la Selección Colombia de procedencia extranjera, sin documentos que acreditaran su legal ingreso al país.

La mercancía fue avaluada comercialmente en 421 millones de pesos y su incautación representa un golpe directo contra las estructuras dedicadas al contrabando, al tiempo que protege la economía y la industria nacional.

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Operativo protege la economía y el recaudo

Según las autoridades, este resultado operativo impide la comercialización de mercancías ilegales, salvaguarda el recaudo nacional al evitar la evasión de tributos aduaneros y debilita las finanzas de las organizaciones criminales que se lucran del contrabando.

La Policía Nacional y la DIAN reiteraron que continuarán con controles permanentes para garantizar la seguridad económica del país y la protección de la industria nacional.

Compromiso institucional con la seguridad

La institución reafirmó su compromiso de trabajar de manera articulada por la seguridad de todos los colombianos. “Policía Nacional, seguridad, dignidad y democracia”, fue el mensaje con el que se cerró el balance del operativo.

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