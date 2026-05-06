Gobierno Trump endurece medidas y pone en riesgo de deportación a miles de colombianos

Las nuevas decisiones migratorias impulsadas por el gobierno de Donald Trump encendieron las alarmas entre miles de jóvenes migrantes beneficiarios del programa DACA en Estados Unidos.

La estrategia de la administración republicana ya no apunta únicamente a eliminar el programa de forma directa, sino a endurecer las condiciones de vida de quienes están protegidos por esta figura migratoria, aumentando el riesgo de deportación para cerca de 3.000 colombianos.

El programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), creado durante el gobierno de Barack Obama, permitió durante años que jóvenes que llegaron siendo niños a territorio estadounidense pudieran estudiar, trabajar y permanecer temporalmente protegidos de procesos de expulsión. Sin embargo, la actual administración ha promovido cambios que afectan el acceso a seguros médicos, ayudas educativas y permisos laborales.

Las estimaciones de las autoridades apuntan a que entre 3.000 y 3.500 colombianos han estado amparados bajo este beneficio migratorio durante los últimos años.

¿Por qué los beneficiarios de DACA ahora enfrentan mayor riesgo de deportación?

Uno de los hechos que más preocupa a organizaciones migratorias y comunidades latinas es la reciente decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), adscrita al Departamento de Justicia de Estados Unidos. El organismo determinó que tener estatus DACA ya no es suficiente para que un juez migratorio cierre o suspenda un proceso de deportación.

El caso que marcó este precedente fue el de Catalina Santiago, una mujer de origen mexicano que llegó a Estados Unidos siendo niña y llevaba cerca de 20 años construyendo su vida en ese país. Santiago, activista migratoria y esposa de un ciudadano estadounidense, fue detenida en Texas mientras su protección DACA seguía vigente. La decisión judicial dejó en evidencia que el programa ya no funciona como un “escudo automático” contra las expulsiones.

El Departamento de Seguridad Nacional confirmó que entre finales de septiembre y mediados de noviembre de 2025 otros 73 beneficiarios del programa fueron detenidos por ICE, elevando el total de arrestos a 343 durante gran parte del año pasado.

¿Cómo afectan las nuevas medidas de Trump a los ‘dreamers’ colombianos?

La presión sobre los beneficiarios de DACA no solo se concentra en los tribunales. La administración Trump también ha impulsado medidas que afectan directamente el acceso a salud, educación y empleo, generando un entorno de creciente incertidumbre para miles de jóvenes migrantes.

Entre las decisiones más polémicas está la eliminación del acceso a seguros médicos subsidiados bajo Obamacare. Esto incrementó significativamente los costos de cobertura para jóvenes trabajadores y estudiantes que dependían de estas ayudas para mantener atención médica básica.

La ofensiva también incluye investigaciones contra universidades que entregan becas a estudiantes indocumentados. Además, Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Interna, pidió públicamente a los beneficiarios del programa que abandonen voluntariamente Estados Unidos, reforzando el mensaje de presión migratoria impulsado por la Casa Blanca.