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Video | La dolorosa reacción de Luis Díaz tras quedar fuera de la final de Champions

Luis Díaz dejó una imagen de tristeza tras la eliminación del Bayern ante PSG en Champions, reflejando la frustración luego del pitazo final.

Luis Díaz- Bayern Múnich
Foto: AFP

Noticias RCN

mayo 06 de 2026
05:00 p. m.
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La eliminación del Bayern Múnich en la semifinal de la Liga de Campeones de la UEFA dejó una de las imágenes más emotivas de la jornada. El colombiano Luis Díaz no pudo ocultar su frustración tras el pitazo final frente al Paris Saint-Germain.

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El conjunto alemán cayó en la serie con un global de 6-5, luego de empatar 1-1 en el partido de vuelta, resultado que selló el paso del PSG a la final.

Un golpe temprano que marcó el partido

El encuentro comenzó cuesta arriba para el Bayern. Apenas al minuto 3', Ousmane Dembélé anotó para el PSG, ampliando la ventaja global tras el 5-4 conseguido en la ida. Ese gol condicionó todo el desarrollo del juego.

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El Bayern intentó reaccionar, pero se encontró con una defensa sólida que le cerró los espacios. Aunque Harry Kane logró empatar en el tiempo añadido, ya era demasiado tarde para cambiar el destino de la serie.

La reacción de Luis Díaz tras la eliminación

Más allá del resultado, una de las escenas que más llamó la atención fue la reacción de Luis Díaz tras el final del partido. Mientras los jugadores del PSG celebraban su clasificación, el colombiano permanecía en el campo con visibles gestos de frustración.

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Agachado y con la mirada perdida, Díaz reflejó el impacto de la eliminación. Su esfuerzo durante el partido no fue suficiente para evitar la caída de su equipo.

En ese momento, el técnico Vincent Kompany se acercó para darle la mano y animarlo a levantarse, reconociendo su entrega en el campo. El gesto evidenció el respaldo hacia un jugador que fue uno de los más insistentes en ataque.

La imagen dejó claro que, más allá del resultado, el fútbol también se vive desde la emoción. Y para Luis Díaz, esta vez, el cierre fue de tristeza.

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