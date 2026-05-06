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Partido de despedida de la Selección Colombia en El Campín estaría cerca de caerse

El Campín tendría problemas para recibir a la Selección Colombia en su partido de despedida: ¿Por qué?

Selección Colombia
FOTO: AFP

Noticias RCN

mayo 06 de 2026
08:41 p. m.
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El partido de despedida de la Selección Colombia antes del Mundial ya no estaría asegurado en Bogotá. Aunque la Federación Colombiana de Fútbol confirmó el amistoso ante Costa Rica para el 29 de mayo en El Campín, nuevas complicaciones pondrían en riesgo la sede.

La información fue revelada por el periodista César Augusto Londoño, quien aseguró que existen problemas logísticos y operativos que podrían impedir la realización del evento en la capital.

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En ese escenario, el Estadio Atanasio Girardot aparecen como la principal alternativa para albergar el compromiso de despedida antes de la Copa del Mundo.

¿Por qué el partido de Colombia saldría de Bogotá?

Según la versión conocida, las dificultades estarían relacionadas con la disponibilidad del Estadio El Campín y con condiciones logísticas que no habrían quedado completamente definidas entre la administración del escenario y la Federación.


Además, la agenda del estadio durante mayo incluiría conciertos y otros eventos deportivos, situación que también genera preocupación sobre el estado de la gramilla y la operación de seguridad.

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Por ahora, no existe un anuncio oficial sobre la cancelación del juego en Bogotá, pero el tema ya genera expectativa entre hinchas y organizadores.

¿Será Medellín la nueva sede para despedir a la Selección Colombia?

En caso de confirmarse el cambio, Medellín tomaría fuerza como nueva sede del amistoso contra Costa Rica. El Atanasio Girardot cuenta con experiencia organizando partidos de la Selección Colombia y tendría capacidad de responder rápidamente a la contingencia.

La capital antioqueña también podría convertirse en el lugar donde el equipo dirigido por Néstor Lorenzo inicie oficialmente su concentración para el Mundial 2026.

El posible traslado impactaría directamente a miles de aficionados que ya planeaban asistir en Bogotá, además de modificar aspectos relacionados con boletería, logística y operación del evento.

Mientras la Federación mantiene silencio oficial, el futuro de la despedida de Colombia antes del Mundial sigue abierto.

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La incertidumbre alrededor de El Campín mantiene en vilo el último partido de la Selección Colombia antes del Mundial y Medellín ya aparece lista para tomar el relevo.

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