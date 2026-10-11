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Santa Fe sufrió más de la cuenta con Fortaleza y clasificó en Copa Betplay: reviva la tanda de penales

Los cardenales se impusieron desde los doce pasos tras 18 cobros.

Mateo Alfonso Rey

octubre 11 de 2026
04:33 p. m.
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Independiente Santa Fe logró una agónica clasificación a los cuartos de final de la Copa BetPlay. El conjunto ‘cardenal’ tuvo que remar contra la corriente, sufrir hasta el último suspiro y resolver su suerte a través de una maratónica tanda de penales tras igualar 2-2 en el tiempo reglamentario frente a un incisivo Fortaleza CEIF.

Desde el pitazo inicial, el compromiso prometía emociones de lado y lado. Fortaleza sorprendió al plantearle un partido inteligente y sin complejos al conjunto albirrojo. Con transiciones rápidas, orden táctico y una presión alta sobre la salida del león, el equipo 'Amix' puso en serios aprietos a la zaga santafereña durante varios pasajes del choque.

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Santa Fe apeló al empuje de su hinchada y al liderazgo de sus referentes ofensivos para romper el cerrojo rival. Sin embargo, los desaciertos defensivos y la falta de efectividad en los momentos clave le costaron caro al equipo capitalino.

A lo largo de los 90 minutos reglamentarios, las alternativas en el marcador mantuvieron el suspenso en la capital, dejando un vibrante 2-2 al término del tiempo regular que forzó de inmediato la definición desde los doce pasos.

Reviva los goles de la clasificación de Santa Fe ante Fortaleza

Luego de los 90 minutos, ambos elencos se jugaron su suerte desde los doce pasos, instancia donde también hubo emoción y nerviosismo.

Tras 18 cobros por parte de ambos equipos, la suerte estuvo del lado del león. Cuando la tanda iba 8-8, el experimentado Leonardo Pico (Fortaleza) desperdició el cobro con un remate que se fue por encima del arco rival.

Para ratificar el paso a los cuartos de final, el defensor Helibelton Palacios tomó la responsabilidad y cambió este por gol.

De esta manera, Santa Fe avanzó a la siguiente instancia en la que se medirá con Once Caldas.

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