Falcao le puso 'picante' al clásico entre Millonarios y Santa Fe: emotivo mensaje

El próximo sábado 26 de octubre, Millonarios visitará a Independiente Santa Fe para disputar un duelo correspondiente a la fecha 15 del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay Dimayor 2024-II. Radamel Falcao García sigue recuperándose de la lesión que sufrió en el Estadio Palogrande, por lo cual no estará disponible para Alberto Gamero. El 'Tigre' le mandó un mensaje a sus compañeros.

El experimentado delantero samario se ha perdido se ha perdido los últimos ocho partidos del cuadro embajador y no juega desde el pasado 8 de septiembre. Recordemos que sufrió "un trauma muscular en el gemelo izquierdo" durante el duelo contra Once Caldas. No estuvo presente vs.: La Equidad, Jaguares de Córdoba, Envigado, Atlético Bucaramanga (2 de Copa), Deportivo Cali, América de Cali y Fortaleza.

Entre Leonardo Castro y Jhon Emerson Córdoba se han encargado de la ofensiva del 'embajador', que llegará a El Campín urgido de un triunfo para ir sellando su clasificación a los cuadrangulares semifinales. Recordemos que a falta de cinco jornadas el cuadro capitalino milita en la sexta posición, con 24 unidades.

Falcao, quien lleva un gol /vs. Patriotas) y 330' minutos disputados en el segundo semestre, se pronunció antes de la edición 316 del clásico capitalino. "Vamos todos juntos... ¡Vamos Millonarios!", fueron las palabras del goleador histórico de la Selección Colombia. Se espera que 'Rada' esté disponible para los últimos duelos de la primera fase, los cuales serán vitales para que los 'azules' lleguen con la confianza a tope a los cuadrangulares.

Santa Fe vs. Millonarios: posible formación de Alberto Gamero

Arquero: Álvaro Montero.

Álvaro Montero. Defensas: Delvin Alfonzo, Jorge Arias, Andrés Llinás y Danovis Banguero.

Delvin Alfonzo, Jorge Arias, Andrés Llinás y Danovis Banguero. Volantes: Stiven Vega, Félix Charrupí, Daniel Mantilla y Juan José Ramírez.

Stiven Vega, Félix Charrupí, Daniel Mantilla y Juan José Ramírez. Atacantes: Jhon Emerson Córdoba y Leonardo Castro.

Santa Fe vs. Millonarios: hora y dónde ver