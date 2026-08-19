Nuevo temblor en Indonesia este 19 de agosto: esto reportaron las autoridades

Sigue temblando en el mundo. Un nuevo sismo sacudió Indonesia este miércoles 19 de agosto de 2026, apenas cuatro días después del fuerte terremoto de magnitud 7,7 que golpeó la región y dejó más de 60 personas muertas.

En esta oportunidad, el movimiento alcanzó una magnitud de 5,5 y se produjo en el este del país.

De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el evento fue registrado en inmediaciones de Ruteng, Indonesia, y tuvo una profundidad superficial, es decir, inferior a los 30 kilómetros.

Sismo de magnitud 5,5 sacudió Indonesia este 19 de agosto

El movimiento ocurrió a las 11:17:38 a. m., según la hora local reportada para el evento, equivalente a las 16:17:38 UTC. El epicentro fue localizado en las coordenadas -8,18 grados de latitud y 120,66 grados de longitud.

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Por sus características, el temblor pudo sentirse con fuerza en zonas cercanas al epicentro. Sin embargo, tras el movimiento no se activó una alerta de tsunami.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre víctimas mortales o daños de consideración relacionados directamente con este nuevo evento. Los organismos encargados continúan atentos a posibles réplicas y a los reportes procedentes de las zonas donde fue percibido.

Indonesia vuelve a temblar tras terremoto de magnitud 7,7

El nuevo movimiento genera especial atención debido a que ocurre apenas cuatro días después del terremoto de magnitud 7,7 que golpeó la región y dejó más de 60 muertos.

Cabe recordar que Indonesia registra una elevada actividad sísmica debido a su ubicación en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa zona donde convergen diferentes placas tectónicas y son frecuentes los terremotos y las erupciones volcánicas.