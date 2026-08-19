CANAL RCN
Internacional

Nuevo temblor en Indonesia este 19 de agosto: esto reportaron las autoridades

Un sismo de magnitud 5,5 sacudió Indonesia este miércoles 19 de agosto, cuatro días después del terremoto de 7,7 que dejó más de 60 muertos.

Nuevo temblor en Indonesia este 19 de agosto: esto reportaron las autoridades
Foto: SGC

Noticias RCN

agosto 19 de 2026
12:19 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Sigue temblando en el mundo. Un nuevo sismo sacudió Indonesia este miércoles 19 de agosto de 2026, apenas cuatro días después del fuerte terremoto de magnitud 7,7 que golpeó la región y dejó más de 60 personas muertas.

Se reportó fuerte temblor en Perú: el epicentro fue cerca de Lima
RELACIONADO

Se reportó fuerte temblor en Perú: el epicentro fue cerca de Lima

En esta oportunidad, el movimiento alcanzó una magnitud de 5,5 y se produjo en el este del país.

De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el evento fue registrado en inmediaciones de Ruteng, Indonesia, y tuvo una profundidad superficial, es decir, inferior a los 30 kilómetros.

Sismo de magnitud 5,5 sacudió Indonesia este 19 de agosto

El movimiento ocurrió a las 11:17:38 a. m., según la hora local reportada para el evento, equivalente a las 16:17:38 UTC. El epicentro fue localizado en las coordenadas -8,18 grados de latitud y 120,66 grados de longitud.

Indígenas del Bajo Baudó enfrentan doble tragedia tras terremoto y lluvias
RELACIONADO

Indígenas del Bajo Baudó enfrentan doble tragedia tras terremoto y lluvias

Por sus características, el temblor pudo sentirse con fuerza en zonas cercanas al epicentro. Sin embargo, tras el movimiento no se activó una alerta de tsunami.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre víctimas mortales o daños de consideración relacionados directamente con este nuevo evento. Los organismos encargados continúan atentos a posibles réplicas y a los reportes procedentes de las zonas donde fue percibido.

Indonesia vuelve a temblar tras terremoto de magnitud 7,7

El nuevo movimiento genera especial atención debido a que ocurre apenas cuatro días después del terremoto de magnitud 7,7 que golpeó la región y dejó más de 60 muertos.

¿El clima cambia antes de un temblor? El SGC aclara el mito sobre los sismos
RELACIONADO

¿El clima cambia antes de un temblor? El SGC aclara el mito sobre los sismos

Cabe recordar que Indonesia registra una elevada actividad sísmica debido a su ubicación en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa zona donde convergen diferentes placas tectónicas y son frecuentes los terremotos y las erupciones volcánicas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Brasil

Grave accidente de tránsito en Brasil deja 23 muertos: eran pacientes que iban en un bus

Artistas

Murió querido cantante en un grave accidente de tránsito

Francia

Francia acumula 52 días de ola de calor: récord histórico en pleno verano

Otras Noticias

Temblor en Colombia

Ocho cuidades afectadas por el terremoto declararon calamidad pública: balance de Asointermedias

Las ciudades intermedias movilizan 700 toneladas de ayuda humanitaria mediante la campaña Ciudades Hermanas de Corazón.

Astrología

"Lo que nunca había pasado": impactante predicción de Mhoni Vidente a nivel político

¿Seguirán presentándose cambios en la geopolítica mundial? Descubra lo que dijo la vidente.

Icfes

Icfes cambia las pruebas Saber Pro y TyT 2026: ojo a la nueva fecha y citaciones en 2026

Salud mental

Cómo acompañar a los más pequeños después de vivir un terremoto, según expertos

Luis Díaz

Preocupante: Jamal Musiala sufre segundo desmayo en tres días