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¡Tembló otra vez en Colombia! Estos han sido los movimientos telúricos de hoy 19 de agosto de 2026

Algunos movimientos telúricos han sobrepasado la magnitud de 3.0. Descubra aquí los detalles completos.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

agosto 19 de 2026
12:44 p. m.
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El Servicio Geológico Colombiano ha reportado al menos 16 temblores durante este miércoles 19 de agosto de 2026.

El más reciente fue a las 11:31 de la mañana en Cesar, mientras que el primer se presentó en Santander, a la 1:04 de la madrugada.

¿Dónde han sido los epicentros? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este ha sido el temblor más reciente que se ha sentido en Colombia hoy 19 de agosto de 2026

  • 11:31 a.m.

Epicentro: Becerril, Cesar.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 36 kilómetros de Agustín Codazzi (Cesar), a 37 de Becerril (Cesar) y a 50 de La Jagua de Ibirico (Cesar).

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¿Cuáles han sido los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 19 de agosto de 2026?

  • 1:04 a.m.

Epicentro: Piedecuesta, Santander.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: 151 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Piedecuesta (Santander), a 8 de Floridablanca (Santander) y a 12 de Girón (Santander).

  • 1:24 a.m.

Epicentro: Calima, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 97 kilómetros.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Calima (Valle del Cauca), a 15 de Restrepo (Valle del Cauca) y a 26 de Yotoco (Valle del Cauca).

  • 1:44 a.m.

Epicentro: Sipí, Chocó.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 40 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Sipí (Chocó), a 42 de Nóvita (Chocó) y a 47 de El Dovio (Valle del Cauca).

  • 3:25 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 40 kilómetros.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Sipí (Chocó), a 50 de Nóvita (Chocó) y a 50 de El Dovio (Valle del Cauca).

  • 3:26 a.m.

Epicentro: El Litoral del San Juan, Chocó.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 43 kilómetros.

Municipios cercanos: a 38 kilómetros de Sipí (Chocó), a 54 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 57 de Calima (Valle del Cauca).

  • 3:55 a.m.

Epicentro: El Litoral del San Juan, Chocó.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 49 kilómetros.

Municipios cercanos: a 47 kilómetros de Calima (Valle del Cauca), a 48 de Sipí (Chocó) y a 48 de Buenaventura (Valle del Cauca).

  • 3:59 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: 42 kilómetros.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Sipí (Chocó), a 49 de El Dovio (Valle del Cauca) y a 51 de Nóvita (Chocó).

5:07 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 3.9.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Sipí (Chocó), a 49 de El Dovio (Valle del Cauca) y a 51 de Nóvita (Chocó).

  • 6:59 a.m.

Epicentro: San José del Palmar, Chocó.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 81 kilómetros.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de San José Del Palmar (Chocó), a 14 de El Cairo (Valle del Cauca) y a 26 de Argelia (Valle del Cauca).

  • 7:27 a.m.

Epicentro: Sipí, Chocó.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: 36 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Sipí (Chocó), a 40 de El Dovio (Valle del Cauca) y a 40 de Nóvita (Chocó).

  • 8:18 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: 81 kilómetros.

Municipios cercanos: a 24 kilómetros de Sipí (Chocó), a 53 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 55 de El Dovio (Valle del Cauca).

  • 8:23 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: 156 kilómetros.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Los Santos (Santander), a 14 de Jordán (Santander) y a 16 de Cepitá (Santander).

  • 8:46 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: 152 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).

  • 9:21 a.m.

Epicentro: Uribe, Meta.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 38 kilómetros de Uribe (Meta), a 44 de Lejanías (Meta) y a 45 de Villarrica (Tolima).

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  • 9:33 a.m.

Epicentro: Sipí, Chocó.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 131 kilómetros.

Municipios cercanos: a 22 kilómetros de Sipí (Chocó), a 22 de Nóvita (Chocó) y a 32 de El Cairo (Valle del Cauca).

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