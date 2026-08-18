Santa Fe vs. River Plate: fecha, hora y dónde ver el partido en vivo

Independiente Santa Fe y River Plate se enfrentan este miércoles 19 de agosto en El Campín, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El duelo comenzará a las 7:30 p. m. (hora colombiana) en un duelo por un cupo a cuartos de final.

¿Cuándo y a qué hora juegan Santa Fe y River Plate?

El balón comenzará a rodar a las 7:30 p. m., hora colombiana, en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

El encuentro fue aplazado una semana por la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto. Por esta razón, la serie arrancará este miércoles 19 y tendrá su definición una semana después en territorio argentino.

La vuelta está programada para el miércoles 26 de agosto en Buenos Aires.

¿Dónde ver en vivo Santa Fe vs. River Plate?

El partido de octavos de final de la Copa Sudamericana podrá seguirse por ESPN y Disney+, según la información disponible sobre la transmisión.

Para Santa Fe, el compromiso representa una oportunidad de conseguir una ventaja en casa antes de afrontar la revancha en Argentina. El equipo bogotano viene de superar con autoridad la ronda anterior.

El cuadro 'cardenal' viene de eliminar a Caracas con un marcador global de 5-0. En el partido de ida, disputado en Bogotá, ganó 2-0 y posteriormente amplió la diferencia con un 3-0 en Venezuela.

River llega a Bogotá con presión ante Santa Fe

El conjunto argentino obtuvo su clasificación directa a los octavos después de terminar en el primer lugar del grupo H de la Sudamericana. Sin embargo, su presente reciente no ha sido el esperado.

River disputó siete partidos desde finales de mayo y solamente consiguió una victoria en ese periodo. El equipo también viene de superar a Argentinos Juniors, resultado que significó un alivio para el cuadro 'millonario'

La irregularidad ha aumentado la presión alrededor del técnico Eduardo Coudet, mientras el plantel espera recuperar protagonismo en un torneo internacional.

Entre las novedades de River aparece Thiago Almada, aunque no estaba confirmado que el atacante pudiera disputar este primer encuentro en Bogotá.

Santa Fe sabe que el resultado en El Campín será determinante antes de viajar a Buenos Aires. River, por su parte, buscará salir de Bogotá con una ventaja que le permita afrontar con mayor tranquilidad el partido de vuelta.

El vencedor de esta llave avanzará a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que enfrentará al ganador de la serie entre Vasco da Gama y Olimpia.