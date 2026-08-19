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"Lo que nunca había pasado": impactante predicción de Mhoni Vidente a nivel político

¿Seguirán presentándose cambios en la geopolítica mundial? Descubra lo que dijo la vidente.

Foto: captura de pantalla del video.

Noticias RCN

agosto 19 de 2026
12:07 p. m.
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En los últimos días, Mhoni Vidente analizó el panorama político y volvió a afirmar que Donald Trump no solo seguirá al frente de Estados Unidos, sino que continuará revolucionando la geopolítica mundial.

Y es que, de acuerdo con lo que ha manifestado la famosa astróloga, varias personas le han preguntado si el mandatario estadounidense podría tener un revés en las próximas elecciones, pero, según sus cartas, no existirían posibilidades concretas.

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De hecho, la vidente de origen cubano señaló que se presentaría un panorama que nunca antes se había visto. ¿Cuál sería?

Esta fue la impactante predicción que Mhoni Vidente realizó sobre Donald Trump y la geopolítica

Mhoni Vidente indicó que la gente poderosa no quiere a Donald Trump, pero que él seguirá siendo el presidente de Estados Unidos sin ningún inconveniente.

"La gente más poderosa del mundo no lo quiere porque está cambiando la geopolítica, la economía y el pensamiento de muchas personas que lo están siguiendo", señaló la astróloga.

"Si tú me preguntas cómo le va a ir en las elecciones de noviembre, ya lo dijo Elon Musk que habrá más de 500 millones de dólares en apoyo a los Republicanos, mientras que los demócratas no tienen a nadie. No hay oposición, desaparecieron los contrapesos, así que tienen que empezar a levantar las manos los nuevos líderes y nuevos candidatos. Donald Trump ganará el Senado y la Cámara Baja casi que con un 57 contra 43, que es una cosa ridícula. Lo que nunca había pasado, va a pasar", añadió.

¿Qué más predijo Mhoni Vidente en su último análisis?

Aparte de referirse a la política de Estados Unidos, la famosa vidente también analizó el panorama de España.

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"¿Qué pasa con España? Definitivamente, se está enfrascando en una guerra contra Marruecos y adivinen quién está detrás de todo eso: Donald Trump", expresó.

"Él es muy íntimo amigo del presidente de Marruecos e hizo esa estrategia para doblegar completamente al presidente Pedro Sánchez y pedir su renuncia", concluyó.

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