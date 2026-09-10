Jugador de Independiente Santa Fe levantó la polémica y confirmó que fue apartado del equipo

Independiente Santa Fe atraviesa una montaña rusa de emociones. Y es que más allá del momento deportivo por el que pasa el cuadro capitalino, lo extra futbolístico también ha levantado un poco de polémica.

Luego de reiteradas ausencias que despertaron constante incertidumbre entre los aficionados cardenales, el mediocampista antioqueño Yílmar Velásquez rompió el silencio a través de sus canales oficiales para aclarar de forma contundente las razones por las cuales no ha sumado minutos con el primer equipo.

Ante las crecientes especulaciones en la opinión pública que apuntaban a una eventual recaída física o problemas en su proceso de rehabilitación, el propio futbolista de 27 años desmintió categóricamente cualquier complicación médica.

Esto dijo Yílmar Velásquez sobre su ausencia en Santa Fe

A través de un mensaje directo dirigido a la hinchada, Velásquez confirmó que su marginación responde exclusivamente a diferencias de criterio deportivo con el director técnico uruguayo Pablo Repetto.

"Mi gente, los que se preguntan por mi situación: he sido apartado del grupo por desacuerdos con el actual técnico del equipo. Se tomó la decisión mutua de que sea apartado mientras él esté a cargo, nada de lesiones. Para todos aquellos que tenían dudas, esa es la verdad. Los mejores deseos para Santa Fe siempre", expresó el pivote defensivo mediante sus redes sociales.

Foto: Instagram Yilmar Velásquez

Balance deportivo de Velásquez en la temporada 2026

La noticia genera revuelo dentro de la institución bogotana, en especial considerando el recorrido que traía el volante durante el primer semestre del año. Tras conseguir el título de la Superliga, el mediocampista venía teniendo regularidad de competencia bajo el esquema táctico del club:

Liga BetPlay 2026-I: Participó en 13 partidos del torneo local.

CONMEBOL Libertadores: Aportó presencia en 2 compromisos continentales.

CONMEBOL Sudamericana: Registró minutos en un encuentro.

Copa BetPlay: Vio acción en un juego de la copa nacional.

Con esta declaración pública, se extingue la posibilidad de ver a Yílmar Velásquez en las convocatorias del león capitalino en el corto plazo, al menos mientras la conducción técnica continúe bajo el mando de Pablo Repetto.

La situación deja en el aire el futuro del volante de primera línea, quien deberá resolver la extensión de su vínculo contractual o buscar nuevos horizontes futbolísticos de cara al próximo mercado de fichajes.