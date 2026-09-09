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Millonarios Femenino venció a Nacional y clasificó a semifinales

Las Embajadoras vencieron a Nacional en El Campín y están en semifinales.

Millonarios Femenino venció a Nacional
Foto: Millonarios Femenino

Noticias RCN

septiembre 09 de 2026
08:59 p. m.
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Millonarios Femenino escribió una nueva página en su historia este miércoles 9 de septiembre. Las Embajadoras derrotaron 2-1 a Atlético Nacional en el estadio El Campín y aseguraron su clasificación a las semifinales de la Liga Femenina BetPlay DIMAYOR 2026.

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El triunfo les permitió llegar a 11 puntos y terminar en el primer lugar del Grupo A, después de conseguir tres victorias y dos empates en los cinco partidos de esta fase.

¿Cómo quedó Millonarios Femenino tras vencer a Nacional?

Las dirigidas por Angie Vega protagonizaron una jornada especial ante más de 10.000 aficionados en El Campín, donde consiguieron los tres puntos que necesitaban para confirmar su presencia entre las cuatro mejores del campeonato.

Millonarios cerró la fase con un balance de tres triunfos y dos igualdades, resultados que le permitieron quedarse con el liderato del grupo y asegurar, además, la ventaja de cerrar como local en la próxima instancia.

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El partido ante Nacional volvió a mostrar el carácter de las Embajadoras en una fase en la que mantuvieron regularidad y protagonismo.

Con la clasificación asegurada, Millonarios se convierte en uno de los equipos que disputará las semifinales de la Liga Femenina 2026.

¿Cómo quedó el Grupo A de la Liga Femenina?

Con 11 puntos, Millonarios terminó en lo más alto de la zona. Atlético Nacional, por su parte, quedó con seis unidades y deberá esperar el desenlace de la jornada para conocer si mantiene posibilidades de avanzar.

Internacional de Palmira llegó a la última fecha con siete puntos, mientras que Internacional de Bogotá ocupaba la última posición con cuatro unidades.

La clasificación de las Embajadoras confirma el buen momento de un equipo que viene consolidándose como protagonista del fútbol femenino colombiano. Además, representa un nuevo paso para el proyecto dirigido por Angie Vega, que alcanza por tercera ocasión consecutiva los cuadrangulares desde su llegada al banquillo azul.

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Ahora Millonarios tendrá el objetivo de aprovechar la ventaja conseguida en la fase de grupos y preparar su participación en las semifinales. Las Embajadoras ya están entre las cuatro mejores y buscarán dar el siguiente golpe en la lucha por el título.

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