Decisión de último momento beneficia a Santa Fe antes de enfrentar a Deportes Tolima

Independiente Santa Ferecibió una buena noticia antes de enfrentar a Deportes Tolima por la Liga BetPlay. El conjunto cardenal podrá contar con sus hinchas en las tribunas de El Campín luego de que la Dimayor aceptara la solicitud presentada por el club para reducir parcialmente la sanción que pesaba sobre el escenario deportivo.

El compromiso se disputará este viernes 11 de septiembre, en Bogotá. Sin embargo, la apertura del estadio no será total, pues continuarán las restricciones establecidas por las autoridades distritales y no estará permitido el ingreso de aficionados visitantes.

Dimayor redujo la sanción de Santa Fe

La decisión está relacionada con los incidentes registrados durante el partido entre Santa Fe y América de Cali, encuentro en el que se produjo una invasión al terreno de juego y que tuvo que ser suspendido temporalmente.

Como consecuencia de esos hechos, el equipo bogotano recibió diferentes sanciones. No obstante, después de cumplirse parte del castigo, el Comité Disciplinario decidió aceptar la petición presentada por Santa Fe.

“El Comité decidió conceder la suspensión parcial de la ejecutoriedad de la sanción impuesta a @SantaFe por medio del artículo 1° de la Resolución No. 082 de 2026, consistente en una (1) fecha de suspensión”.

De esta manera, la sanción de dos fechas impuesta por Dimayor quedó reducida a una, permitiendo que el conjunto cardenal vuelva a tener acompañamiento de sus aficionados frente al Tolima.

¿Qué tribunas estarán cerradas para Santa Fe vs. Tolima?

Aunque Santa Fe podrá tener público, las sanciones establecidas por el Distrito se mantienen vigentes. Por esta razón, las tribunas laterales Sur y Norte de El Campín permanecerán cerradas.

Además, no habrá ingreso de hinchada visitante, por lo que los seguidores de Deportes Tolima no podrán acceder al escenario para este compromiso.

Las medidas distritales son independientes de la sanción impuesta por Dimayor y, según la información conocida, todavía deberán cumplirse durante 16 partidos.

Así las cosas, Santa Fe recuperará parcialmente el apoyo de su hinchada en un partido importante de la Liga BetPlay, aunque El Campín continuará funcionando con restricciones mientras avanzan las sanciones derivadas de los incidentes ocurridos ante América de Cali.