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Santa Fe no pudo contra el equipo alterno de Vasco y ahora se jugará todo en Brasil: así fue el 0-0 en El Campín

Santa Fe empató 0-0 ante Vasco da Gama en El Campín y dejó abierta la serie de Copa Sudamericana. La clasificación se definirá en Brasil.

Santa Fe vs. Vasco
Foto: Conmebol Sudamericana

Sebastián Montañez

septiembre 08 de 2026
06:57 p. m.
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Independiente Santa Fe y Vasco da Gama dejaron completamente abierta la serie de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

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El conjunto cardenal empató 0-0 en El Campín y ahora tendrá que buscar la clasificación en territorio brasileño, luego de un partido en el que le costó encontrar su mejor versión.

El resultado dejó un sabor agridulce para los dirigidos por Pablo Repetto, especialmente porque Vasco llegó a Bogotá con una nómina mixta y reservó en Brasil a varios de sus principales futbolistas para afrontar el Brasileirao, donde pelea por alejarse de la zona de descenso.

Santa Fe sufrió ante Vasco da Gama en El Campín

El primer tiempo estuvo lejos de lo esperado para Santa Fe. Vasco da Gama controló buena parte de las acciones, manejó la pelota y evitó que el equipo bogotano pudiera imponer condiciones como local.

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Con el paso de los minutos, el cuadro cardenal empezó a reaccionar. Franco Fagúndez fue uno de los jugadores que intentó darle mayor claridad al ataque, mientras que Hugo Rodallega tuvo una noche complicada y estuvo impreciso en varias intervenciones.

La mejor versión de Santa Fe apareció durante los últimos 20 minutos. El equipo adelantó sus líneas, presionó al conjunto brasileño y generó varias oportunidades para quedarse con la victoria. Además que los cambios ingresaron bien.

Santa Fe y Vasco da Gama definirán la clasificación en Brasil

La pelota quieta se convirtió en una de las principales armas del conjunto colombiano. Santa Fe estuvo cerca de abrir el marcador en un par de acciones, pero el arquero de Vasco respondió de gran manera para mantener su arco en cero.

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La búsqueda desesperada del gol también dejó espacios en defensa y Vasco tuvo oportunidades para sorprender de contragolpe. Ninguno consiguió romper el equilibrio.

El 0-0 deja completamente abierta la llave entre Santa Fe y Vasco da Gama. La clasificación se definirá dentro de ocho días en Río de Janeiro, en el estadio São Januário.

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