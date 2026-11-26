Se movió la tabla de reclasificación tras la segunda fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay
Sigue la pelea por los cupos a torneos internacionales de 2027 mientras se define a los clasificados a la gran final del semestre.
Ángel Ballén
07:01 a. m.
Se jugaron los cuatro partidos correspondientes a la segunda fecha de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay, donde cuatro equipo lograron sumar a de a 3 puntos en la tabla de reclasificación, donde se define a varios de los clasificados a Copa Libertadores y Copa Sudamericana.
En este momento, Junior de Barranquilla como campeón del primer semestre y Atlético Nacional como líder indiscutido en esta tabla, ya tienen asegurado su boleto a la Copa Libertadores del próximo año, pero todavía quedan muchas cosas por definirse.
Resultados de la fecha 2 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay
En el cuadrangular A, Atlético Nacional tomó ventaja tras vencer 2-1 a Independiente Medellín en el clásico paisa. Mientras tanto, Independiente Santa Fe goleó a Once Caldas en El Campín por 3-0 y se mete en la pelea por clasificar a la final.
Mientras tanto, en el grupo B, Millonarios goleó a Atlético Bucaramanga en Bogotá y llegó a 4 unidades, pero el líder de esta zona es América de Cali que venció a Deportivo Cali en el clásico por 2-1 y tiene la ventaja deportiva tras quedar segundo en el todos contra todos.
Tabla de reclasificación de la Liga BetPlay
- Atlético Nacional - 99 puntos
- América de Cali - 74
- Independiente Santa Fe - 72
- Junior - 66
- Deportes Tolima - 64
- Deportivo Cali - 63
- Once Caldas - 63
- Independiente Medellín - 31
- Millonarios - 60
- Atlético Bucaramanga - 59
*Seleccionar reclasificación en el módulo
Con estas posiciones, en este momento Atlético Nacional y América de Cali irían a fase 2 de la Copa Libertadores, a la espera de conocer al campeón de la Liga que acompañaría a Junior en fase de grupos.
A Copa Sudamericana están clasificando parcialmente Santa Fe, Tolima, Cali y Once Caldas, independiente del resultado en la final de Copa BetPlay.