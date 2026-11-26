Se jugaron los cuatro partidos correspondientes a la segunda fecha de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay, donde cuatro equipo lograron sumar a de a 3 puntos en la tabla de reclasificación, donde se define a varios de los clasificados a Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

RELACIONADO Así quedó la tabla de posiciones del cuadrangular A de la Liga BetPlay tras la segunda fecha

En este momento, Junior de Barranquilla como campeón del primer semestre y Atlético Nacional como líder indiscutido en esta tabla, ya tienen asegurado su boleto a la Copa Libertadores del próximo año, pero todavía quedan muchas cosas por definirse.

Resultados de la fecha 2 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

En el cuadrangular A, Atlético Nacional tomó ventaja tras vencer 2-1 a Independiente Medellín en el clásico paisa. Mientras tanto, Independiente Santa Fe goleó a Once Caldas en El Campín por 3-0 y se mete en la pelea por clasificar a la final.

Mientras tanto, en el grupo B, Millonarios goleó a Atlético Bucaramanga en Bogotá y llegó a 4 unidades, pero el líder de esta zona es América de Cali que venció a Deportivo Cali en el clásico por 2-1 y tiene la ventaja deportiva tras quedar segundo en el todos contra todos.

Tabla de reclasificación de la Liga BetPlay

Atlético Nacional - 99 puntos América de Cali - 74 Independiente Santa Fe - 72 Junior - 66 Deportes Tolima - 64 Deportivo Cali - 63 Once Caldas - 63 Independiente Medellín - 31 Millonarios - 60 Atlético Bucaramanga - 59

*Seleccionar reclasificación en el módulo

Con estas posiciones, en este momento Atlético Nacional y América de Cali irían a fase 2 de la Copa Libertadores, a la espera de conocer al campeón de la Liga que acompañaría a Junior en fase de grupos.

A Copa Sudamericana están clasificando parcialmente Santa Fe, Tolima, Cali y Once Caldas, independiente del resultado en la final de Copa BetPlay.