El horóscopo de hoy, jueves 26 de noviembre de 2026, invita a prestar atención a las emociones, los asuntos familiares y las decisiones que requieren sensibilidad.

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Amor: La Luna en Cáncer pone el foco en la vida familiar y los vínculos cercanos. Procure escuchar las necesidades de su pareja y no responder de manera impulsiva ante una diferencia.

Trabajo y dinero: Marte en Virgo favorece la organización de tareas y la revisión de asuntos pendientes. Antes de realizar una compra importante, compruebe si se ajusta a su presupuesto.

Salud y bienestar: Busque un equilibrio entre sus responsabilidades y el descanso. No acumule actividades innecesarias.

Número de la suerte: 9.

Color de energía: Rojo.

Compatibilidad del día: Leo.

Consejo clave: La iniciativa es importante, pero también lo es saber cuándo detenerse y escuchar.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Amor: Una conversación puede ayudarle a recuperar la cercanía con alguien importante. Si está soltero, permita que una nueva conexión avance sin apresurar las expectativas.

Trabajo y dinero: Puede encontrar soluciones prácticas para un asunto que llevaba tiempo pendiente. Revise documentos y compromisos antes de confirmar cualquier acuerdo.

Salud y bienestar: Dedique tiempo a actividades que le proporcionen tranquilidad y le permitan desconectarse de las preocupaciones.

Número de la suerte: 6.

Color de energía: Verde.

Compatibilidad del día: Virgo.

Consejo clave: La estabilidad se construye con decisiones consistentes y objetivos claros.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Amor: La jornada puede llevarle a pensar en lo que necesita para sentirse seguro en una relación. Evite interpretar los silencios como señales negativas y pregunte antes de sacar conclusiones.

Trabajo y dinero: La oposición del Sol con Urano en su signo puede representar cambios inesperados o nuevas perspectivas. Mantenga la flexibilidad y revise las condiciones antes de aceptar una propuesta.

Salud y bienestar: Procure reducir las distracciones y organizar sus horarios para evitar el agotamiento.

Número de la suerte: 5.

Color de energía: Amarillo.

Compatibilidad del día: Libra.

Consejo clave: Adaptarse a los cambios puede ser más útil que intentar controlar cada situación.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Amor: La Luna ingresa en su signo y pone el énfasis en las emociones y las relaciones personales. Puede ser un buen momento para expresar lo que siente y fortalecer la comunicación con su pareja.

Trabajo y dinero: Aproveche la jornada para organizar sus prioridades. Evite tomar decisiones financieras por impulso y revise los compromisos que tiene pendientes.

Salud y bienestar: Preste atención a sus necesidades emocionales y reserve tiempo para descansar.

Número de la suerte: 2.

Color de energía: Blanco.

Compatibilidad del día: Piscis.

Consejo clave: Atender sus propias necesidades no significa descuidar a las personas que quiere.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Amor: Una conversación sincera puede ayudarle a resolver una diferencia sentimental. Evite que el orgullo le impida reconocer cuándo necesita cambiar de actitud.

Trabajo y dinero: La influencia de Júpiter en su signo puede asociarse con confianza y expectativas altas. Revise los recursos disponibles antes de asumir nuevos compromisos.

Salud y bienestar: Procure distribuir mejor sus actividades y no sobrecargar su agenda.

Número de la suerte: 1.

Color de energía: Dorado.

Compatibilidad del día: Aries.

Consejo clave: Confíe en sus capacidades, pero mantenga los pies en la tierra.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Amor: Puede sentir la necesidad de resolver un asunto pendiente con su pareja. Evite convertir una conversación en una lista de reproches y concéntrese en encontrar soluciones.

Trabajo y dinero: Marte en su signo favorece, desde la lectura astrológica, la iniciativa para organizar tareas y corregir errores. No obstante, evite asumir más responsabilidades de las que puede cumplir.

Salud y bienestar: Mantenga una rutina equilibrada y no descuide los momentos de descanso.

Número de la suerte: 4.

Color de energía: Azul.

Compatibilidad del día: Tauro.

Consejo clave: La organización será su aliada, siempre que no se convierta en una exigencia excesiva.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Amor: Es un buen momento para revisar acuerdos y expresar sus expectativas. Si existe una diferencia, procure escuchar antes de tomar una decisión definitiva.

Trabajo y dinero: Puede avanzar en asuntos relacionados con negociaciones o compromisos profesionales. Revise los detalles y evite aceptar condiciones que no le resulten convenientes.

Salud y bienestar: Busque actividades que le ayuden a recuperar el equilibrio entre las obligaciones y su vida personal.

Número de la suerte: 7.

Color de energía: Rosa.

Compatibilidad del día: Géminis.

Consejo clave: Mantener la armonía también implica defender sus necesidades.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Amor: Una conversación puede ayudarle a comprender mejor una situación sentimental. Evite guardar molestias y permita que la otra persona exprese su punto de vista.

Trabajo y dinero: El sextil entre el Sol y Plutón favorece, desde la interpretación astrológica, la revisión de objetivos y estrategias. Puede ser útil replantear un proyecto, siempre que evalúe los recursos disponibles.

Salud y bienestar: Busque espacios para liberar tensiones y no lleve las preocupaciones laborales a sus momentos de descanso.

Número de la suerte: 8.

Color de energía: Vinotinto.

Compatibilidad del día: Cáncer.

Consejo clave: Una estrategia bien pensada puede ser más efectiva que una reacción inmediata.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Amor: El Sol en su signo favorece la reflexión sobre sus deseos y expectativas. Procure compartir sus planes con la pareja sin asumir que ambos tienen las mismas prioridades.

Trabajo y dinero: Una idea puede abrir nuevas posibilidades, pero necesita planificación. Revise los costos y los plazos antes de comprometerse con un proyecto.

Salud y bienestar: Busque momentos para realizar actividades que disfrute y le permitan despejar la mente.

Número de la suerte: 3.

Color de energía: Naranja.

Compatibilidad del día: Acuario.

Consejo clave: Aproveche su entusiasmo para avanzar, pero no descuide los detalles.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Amor: La Luna en Cáncer pone la atención en las relaciones de pareja y los acuerdos. Procure expresar sus necesidades sin adoptar una postura demasiado rígida.

Trabajo y dinero: Es conveniente revisar compromisos y responsabilidades antes de asumir nuevas tareas. Mantenga organizadas sus cuentas y evite gastos innecesarios.

Salud y bienestar: No permita que las obligaciones laborales ocupen todo su tiempo. Reserve un espacio para descansar.

Número de la suerte: 10.

Color de energía: Gris.

Compatibilidad del día: Tauro.

Consejo clave: La flexibilidad puede ayudarle a resolver situaciones que parecían complicadas.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Amor: Puede necesitar mayor claridad en una relación. Hable con sinceridad y evite tomar distancia cuando lo que realmente necesita es resolver una diferencia.

Trabajo y dinero: El sextil del Sol con Plutón en su signo puede asociarse con cambios en sus objetivos y una revisión de sus proyectos. Analice las oportunidades antes de tomar decisiones.

Salud y bienestar: Procure mantener una rutina que combine actividad y descanso. No ignore el cansancio acumulado.

Número de la suerte: 11.

Color de energía: Turquesa.

Compatibilidad del día: Géminis.

Consejo clave: Los cambios pueden abrir oportunidades si tiene claridad sobre lo que quiere conseguir.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Amor: La Luna en Cáncer puede favorecer la expresión de sentimientos y la cercanía con personas importantes. Evite idealizar situaciones y procure mantener una comunicación clara.

Trabajo y dinero: Organice sus pendientes y revise las condiciones de cualquier propuesta. Su intuición puede orientarle, pero las decisiones económicas necesitan información concreta.

Salud y bienestar: Dedique tiempo a actividades que le ayuden a mantener la tranquilidad y recuperar energía.

Número de la suerte: 12.

Color de energía: Lila.

Compatibilidad del día: Cáncer.

Consejo clave: Escuche sus emociones, pero acompáñelas de decisiones realistas.

¿Qué signo tiene mejor suerte hoy, jueves 26 de noviembre?

Cáncer puede encontrar una jornada favorable para atender sus relaciones personales y expresar sus emociones, debido al ingreso de la Luna en este signo. Sin embargo, las predicciones varían según el área de interés y no garantizan acontecimientos específicos.

¿Qué planeta domina la energía del día?

La Luna tiene un papel destacado porque ingresa en Cáncer durante la madrugada. También sobresale Plutón por el sextil que forma con el Sol en Sagitario, un aspecto que en astrología se relaciona con la transformación y la revisión de objetivos.

¿En qué fase está la Luna hoy?

La Luna está en fase gibosa menguante, después de la Luna llena del 24 de noviembre. En Bogotá tiene aproximadamente un 96 % de iluminación durante el 26 de noviembre. La próxima fase principal será el cuarto menguante, el 1 de diciembre.