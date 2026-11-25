Independiente Santa Fe dio un golpe de autoridad en la Liga BetPlay 2026-II tras golear 3-0 a Once Caldas en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en compromiso válido por la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales.

Ante más de 10.700 espectadores, el equipo dirigido por Pablo Repetto mostró eficacia ofensiva y solidez defensiva para recuperarse de la derrota sufrida en el debut y meterse de lleno en la pelea por un cupo a la gran final.

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Mire los goles de Santa Fe 3-0 Once Caldas

Durante la primera mitad, Once Caldas propuso un bloque ordenado en el mediocampo, apostando por la posesión del balón y la presión alta sobre la salida bogotana. Sin embargo, el conjunto de Manizales careció de profundidad y claridad en el último tercio de la cancha para inquietar al guardameta Andrés Mosquera Marmolejo.

Cuando parecía que ambos equipos se marcharían al vestuario con el marcador en blanco, apareció la jerarquía individual del cuadro local. En el tiempo de adición del primer tiempo (45+1'), el atacante uruguayo Franco Fagúndez aprovechó una acción en el área para vencer la resistencia del arquero Joan Parra y decretar el 1-0 parcial. El tanto, ratificado tras revisión del VAR, desató la celebración en las tribunas de El Campín y cambió por completo el trámite del encuentro.

En la segunda parte, Santa Fe supo administrar la ventaja y castigó cada espacio que dejó el elenco visitante en su intento por buscar el empate. La pelota quieta y el juego aéreo volvieron a ser armas determinantes para el 'Expreso Rojo'.

Al minuto 62', tras un cobro de costado, el defensor argentino Emanuel Olivera se impuso en las alturas frente a la marca caldense y conectó un certero cabezazo para ampliar la diferencia a 2-0. Con el marcador en contra, el cuerpo técnico del 'Blanco Blanco' movió el banco con una triple sustitución que incluyó el ingreso de Dayro Moreno, pero la reacción no alcanzó para vulnerar la zaga capitalina.

La sentencia definitiva llegó sobre el minuto 79'. Nuevamente con protagonismo de Franco Fagúndez —figura del partido con un gol y dos asistencias—, un centro preciso al área encontró la cabeza del experimentado delantero Hugo Rodallega, quien había ingresado minutos antes y selló el 3-0 definitivo.