Como Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía Blandón, fueron identificados dos de los hombres señalados de participar en el secuestro de 87 personas en el Éxito de Cartagena.

Implicados en secuestro en Éxito de Cartagena no aceptaron cargos

La Fiscalía General de la Nación los judicializó y durante las audiencias, ninguno de los procesados aceptó los cargos que les fueron imputados.



Los hechos se registraron el pasado 24 de noviembre en el establecimiento comercial ubicado en el barrio La Castellana, donde, según la investigación, los hoy procesados y otro hombre ingresaron con armas largas y retuvieron a clientes y trabajadores que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con la Fiscalía, las víctimas permanecieron privadas de la libertad durante cerca de 17 horas, periodo en el que habrían sido amenazadas de muerte mientras los responsables exigían 7.000 millones de pesos, dos camionetas blindadas y el despeje de una vía hacia Barranquilla, Atlántico, para facilitar su escape.

Tras el operativo de las autoridades para liberar a los rehenes, se encontraron elementos que ahora hacen parte del material probatorio de la investigación. Entre ellos, 495.000 pesos que llevaba Juan Camilo Torres Manco en uno de los bolsillos de su pantaloneta, así como armas traumáticas y de balines que serán sometidas a estudios.

Posteriormente, un fiscal presentó a los dos detenidos ante un juez penal de control de garantías de Cartagena y les imputó el delito de secuestro extorsivo agravado en concurso homogéneo.

Pese a la gravedad de los hechos, ninguno de los dos procesados aceptó los cargos, por lo que deberán continuar vinculados al proceso judicial para responder por su presunta participación en el secuestro masivo.

Así fue el rescate de los 87 rehenes en Cartagena

Los mencionados anteriormente, presuntamente, utilizaron a las personas retenidas como escudos humanos para impedir que las autoridades ingresaran al establecimiento. Además, les habrían colocado explosivos simulados y ubicado otros artefactos en las puertas del supermercado.

Según el reporte de la Fiscalía, los hombres amenazaron con asesinar a los rehenes si las autoridades intentaban ingresar al establecimiento.

En medio de las negociaciones, 11 personas lograron recuperar su libertad. Sin embargo, otras 76 continuaban retenidas, por lo que en la madrugada del 25 de noviembre la Policía Nacional y el Ejército adelantaron un operativo que permitió rescatarlas.