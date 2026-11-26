El gol de Alfredo Morelos en el clásico paisa no solo selló el triunfo 3-1 de Atlético Nacional sobre Independiente Medellín. Su celebración frente a la tribuna norte del Atanasio Girardot provocó la reacción de varios jugadores del DIM, entre ellos Jackson Martínez, quien se acercó a hablar con el delantero.

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El episodio ocurrió durante la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II. Morelos acababa de marcar el tercer tanto verdolaga cuando corrió hacia uno de los sectores del estadio y mostró la parte posterior de su camiseta, donde aparecen su nombre y número.

¿Qué hizo Alfredo Morelos para generar la molestia del DIM?

La anotación llegó al minuto 70. Morelos recibió el balón fuera del área, se giró y sacó un remate rastrero de media distancia que dejó sin opciones al arquero Éder Chaux.

Después de marcar el 3-1, el atacante se dirigió hacia la zona norte del Atanasio Girardot, donde estaba ubicada la hinchada del Independiente Medellín. Allí exhibió su camiseta, una acción que no cayó bien entre los futbolistas del equipo rojo.

Mientras sus compañeros de Atlético Nacional lo felicitaban, varios jugadores del DIM se acercaron para reclamarle. Morelos respondió con gestos de sorpresa ante la reacción de sus rivales.

Uno de los momentos que llamó la atención fue la intervención de Jackson Martínez. El experimentado futbolista del Medellín también llegó hasta donde estaba el delantero verdolaga y sostuvo una conversación con él, en medio del cruce entre integrantes de ambos equipos.

La discusión no pasó a mayores y los jugadores regresaron al centro del campo para reanudar el compromiso.

¿Cómo quedó Nacional en los cuadrangulares de la Liga BetPlay?

La victoria dejó a Atlético Nacional en el primer lugar del grupo A, con cuatro puntos después de dos jornadas. Independiente Santa Fe ocupa la segunda posición, con tres unidades.

Independiente Medellín también suma tres puntos, pero aparece tercero por su diferencia de gol de -1. Once Caldas cierra la zona con una unidad.

El clásico tuvo otros momentos determinantes, como la remontada de Nacional y la expulsión de Jeison Medina en el primer tiempo, que dejó al DIM con diez jugadores.

Sin embargo, el festejo de Morelos terminó robándose parte de la atención después del pitazo final. El delantero fue protagonista por su anotación y por una celebración que desató los reclamos de sus rivales en uno de los partidos más intensos de los cuadrangulares.