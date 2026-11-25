Alimentándose de frutos de buriti, bebiendo agua de fuentes naturales y descansando sobre lechos improvisados con hojas de açaí, un hombre de 74 años diagnosticado con alzheimer logró sobrevivir durante 11 días en la espesura de la selva amazónica de Brasil, antes de ser rescatado con vida el viernes 20 de noviembre.

El protagonista de esta historia de película es Janarino Ferreira dos Santos, un exminero con amplia experiencia en el entorno selvático, que se encuentra hospitalizado, de acuerdo con el portal g1.

Su familia le perdió el rastro el pasado 10 de noviembre, luego de que ingresara en un área boscosa ubicada en las afueras de Macapá, capital del estado norteño de Amapá.

La vegetación dificultó su búsqueda:

La operación de rastreo enfrentó serias dificultades por cuenta de la vegetación en esta zona amazónica, donde la visibilidad suele quedar reducida a escasos metros.

Las huellas encontradas en el terreno mostraban que el hombre había estado caminando en círculos, según relató al portal g1 el guardaparques Nerivan da Silva, al describir el hallazgo de los refugios de hojas y pisadas.

Bomberos estuvieron a punto de detenerse, pero la familia insistió hasta el último momento:

En la novena jornada de búsqueda, el temor a que se interrumpiera el operativo llevó a su nieta, Sara Montes, a publicar un video en Instagram. En él advertía que los bomberos tenían previsto continuar con sus labores hasta el domingo 22. "No se olviden de nosotros, no se olviden del abuelo", clamó, con la esperanza de mantener sus esfuerzos activos.

Finalmente, integrantes del equipo de guardaparques y rescatistas lograron dar con el paradero del hombre de la tercera edad a unos 10 kilómetros del punto en el que fue visto por última vez, tal como confirmaron mediante publicaciones en redes sociales.

Las imágenes registradas en el sitio lo muestran inicialmente sentado, en ropa interior y desorientado, antes de que varias personas trabajaran en su evacuación, a de la selva, en una camilla rústica.