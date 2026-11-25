Este miércoles 25 de noviembre, se jugaron los dos partidos correspondientes a la segunda fecha del cuadrangular A en la Liga BetPlay, donde Santa Fe recibió a Once Caldas en El Campín, mientras que se disputó un clásico antioqueño en el Atanasio Girardot.

Al final de la jornada, los locales lograron sacar ventaja del acompañamiento de su hinchada y sumaron tres puntos clave, pensando en lo que serán las próximas cuatro fechas en esta fase del campeonato.

¿Cómo quedaron los partidos del cuadrangular A en la Liga BetPlay?

En el partido disputado en Bogotá, Independiente Santa Fe fue contundente y terminó goleando 3-0 a Once Caldas. El equipo se recuperó de la caída en Medellín en la primera fecha y ganó con goles de Franco Fagundez, Emanuel Olivera y Hugo Rodallega.

En el clásico paisa, donde Atlético Nacional fue local, vencieron por 3-1 a Independiente Medellín. Aunque comenzó ganando el 'Poderoso', los de Lucas González remontaron y se quedaron con el triunfo, siendo clave en el trámite una tarjeta roja a Jeison Medina en el primer tiempo.

Así está la tabla en los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Con la victoria de Atlético Nacional, el equipo se pone en el primer lugar del grupo con 4 puntos. Santa Fe es segundo con 3 y supera al DIM por la diferencia de gol, mientras que Once Caldas queda colero con apenas 1 punto.

En el grupo B, América de Cali y Millonarios tienen 4 puntos. Aunque los de Bogotá tienen mejor diferencia de gol, los 'Diablos Rojos' son líderes gracias al punto invisible obtenido en la primera fase del campeonato.