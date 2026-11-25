Una transmisión en directo dura apenas unos minutos, pero lo que sucede frente a las cámaras durante un sorteo del Super Astro Luna debe quedar respaldado documentalmente. Existe un registro que permite certificar las cifras seleccionadas y resolver eventuales diferencias en la información publicada.

Se trata del acta del sorteo, un documento que adquiere especial importancia cuando existen inconsistencias entre los resultados difundidos por distintos canales de comunicación.

Este miércoles 25 de noviembre de 2026, el Super Astro Luna tendrá una nueva extracción en Colombia, bajo un modelo de operación regulado por Coljuegos.

Resultado del Super Astro Luna hoy 25 de noviembre de 2026

La extracción de este miércoles está prevista para las 10:50 de la noche (hora colombiana) y podrá seguirse mediante la transmisión de Youtube.

La combinación ganadora de la jornada fue:

Número ganador: XXXX.

Signo zodiacal: XXXX.

En cuanto a la extracción inmediatamente anterior, realizada el martes 24 de noviembre, el número seleccionado fue el 1440, acompañado del signo Cáncer.

Este archivo resulta particularmente útil para quienes no pudieron seguir la transmisión en directo o necesitan recuperar información sobre una extracción anterior.

Sin embargo, el historial constituye una fuente de consulta y no un mecanismo para predecir futuras combinaciones.

¿Quién respalda la validez de los resultados del Super Astro Luna?

El Super Astro es un juego de alcance nacional cuya regulación está a cargo de Coljuegos.

Dentro de este modelo, existe una diferencia entre divulgar un resultado y certificarlo.

Por ejemplo, el portal de 'Paga Todo' advierte que, ante un error, diferencia o controversia, prevalece la información consignada en el acta firmada por los delegados y las autoridades presentes durante la extracción.

De ahí la importancia de contar con un respaldo documental que permita establecer qué ocurrió durante el sorteo, independientemente de posibles errores de digitación en páginas web o publicaciones en redes sociales.

Los participantes que encuentren diferencias entre dos publicaciones pueden acudir a los canales de atención del operador para solicitar una aclaración.

Este procedimiento también permite comprender la importancia de realizar apuestas exclusivamente mediante establecimientos y plataformas autorizados.

En definitiva, lo que ocurre durante unos minutos frente a las cámaras tiene un respaldo que permanece después de apagarse la transmisión. Esa evidencia documental constituye la referencia para resolver controversias y proteger los derechos de los participantes.