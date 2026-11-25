Un mensaje de texto o correo electrónico que anuncia la cancelación de una cita médica puede convertirse en una trampa para robar información personal. Las autoridades de Bogotá han alertado sobre correos que utilizan supuestos resultados de exámenes médicos para inducir a las personas a abrir enlaces o descargar archivos maliciosos.

La alerta cobra importancia en un momento en el que el sistema de salud avanza hacia la digitalización de los registros médicos. El Ministerio de Salud desarrolla la estrategia de interoperabilidad de la historia clínica electrónica, que busca facilitar el intercambio de información entre instituciones y garantizar la continuidad de la atención.

Sin embargo, los datos de salud también requieren especial cuidado. Un delincuente puede aprovechar la suplantación de una EPS, una clínica o un laboratorio para solicitar nombres, documentos, contraseñas y otra información que permita cometer fraudes.

¿Cómo identificar una estafa que utiliza mensajes de salud?

Uno de los principales riesgos es actuar bajo presión. Los mensajes fraudulentos suelen anunciar una cita cancelada, resultados pendientes o una autorización que debe confirmarse en pocas horas. Después, incluyen un enlace o un archivo que supuestamente permite solucionar el problema.

Un mensaje falso suele verse así: "Estimado afiliado, su cita fue suspendida. Confirme sus datos en las próximas dos horas en este enlace". Es un ejemplo ilustrativo. No nombra al paciente, fija un plazo o una urgencia y pide actuar desde un enlace.

En junio de 2026, la Secretaría de Seguridad de Bogotá y la Policía Metropolitana alertaron sobre correos electrónicos con falsos resultados de pruebas médicas. Los mensajes buscaban que los destinatarios descargaran y ejecutaran archivos para instalar programas maliciosos y obtener información confidencial.

Ante este tipo de engaños, estas son cinco acciones que pueden poner en riesgo la información personal:

1. Abrir enlaces sin verificar su procedencia. Antes de ingresar datos, consulte directamente el portal oficial de su EPS, clínica o laboratorio. No utilice el enlace recibido en un mensaje sospechoso.

2. Compartir códigos de verificación. Los códigos enviados para ingresar a una cuenta deben ser utilizados únicamente por su titular en los canales oficiales. No los entregue por llamadas, mensajes o chats.

3. Confirmar información por el mismo canal sospechoso. Si recibe una notificación inesperada, comuníquese con la institución a través del número publicado en su página oficial.

4. Reutilizar contraseñas. Utilizar la misma clave en diferentes servicios aumenta el riesgo de que una cuenta comprometida permita acceder a otras. Lo recomendable es tener contraseñas diferentes y activar la verificación en dos pasos.

5. Ignorar o no reportar los intentos de fraude. Si recibe un mensaje sospechoso, evite interactuar con él, bloquee el remitente y comunique el caso a la institución que supuestamente lo envió.

¿Qué hacer para proteger la historia clínica digital?

La Policía Nacional recomienda desconfiar de las solicitudes urgentes de información personal, evitar ingresar a enlaces recibidos por canales no verificados y utilizar mecanismos de autenticación adicionales para proteger las cuentas.

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Desde el sector tecnológico, Luis Gabriel Castellanos, gerente general de IFX Colombia, advierte sobre la importancia de comprobar la autenticidad de las comunicaciones antes de entregar cualquier dato.

Un mensaje falso funciona porque se parece a uno verdadero. La verificación no puede depender del mensaje. Depende de que entres por un canal que ya conoces, como el portal o el número oficial de tu institución, explicó Castellanos.

El directivo también señaló que las instituciones deben contar con controles para determinar quién puede consultar la información clínica, desde dónde puede hacerlo y con qué permisos.

La historia clínica contiene información privada y sensible. Por eso, además de las medidas de seguridad que deben implementar las instituciones de salud, los usuarios deben evitar compartir fotografías de fórmulas, resultados de laboratorio y órdenes médicas en espacios públicos o con personas cuya identidad no hayan verificado.

Si una persona ya ingresó a un enlace sospechoso o entregó sus datos, debe cambiar las contraseñas comprometidas, comunicarse con su institución de salud por un canal oficial y, si compartió información financiera, contactar directamente a su banco.

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También puede reportar mensajes sospechosos a través del CAI Virtual de la Policía Nacional o denunciar posibles delitos informáticos en el sistema A Denunciar.