Atlético Nacional y una nueva derrota siendo líder: así llegó a las fases finales

Este viernes 1 de mayo, se jugó el primer partido de la definitiva fecha 19 de la Liga BetPlay, en un duelo sin mucho en juego, pues Atlético Nacional seguiría siendo líder independientemente del resultado, mientras que Once Caldas ya estaba clasificado a play-offs.

El compromiso en el estadio Palogrande de Manizales terminó con los tres puntos para el cuadro local con un 1-0, producto de un buen gol de Luis Sánchez en el inicio del segundo tiempo. Con esto, llegaron a 33 puntos que serán clave de cara a la tabla de reclasificación a fin de año.

Atlético Nacional y la segunda derrota consecutiva

Previo al arranque de las fases finales, hay dudas en Atlético Nacional producto de los últimos resultados, pues ya son dos derrotas consecutivas para el cuadro de Diego Arias.

En el partido pasado, el cuadro 'verdolaga' cayó por 1-0 frente a Deportivo Pereira en el estadio Santiago de las Atalayas de Yopal. Ahora, una nueva derrota ante el otro equipo del Eje Cafetero en primera división, preocupa a los hinchas para las fases finales.

Atlético Nacional y lo que se viene en la Liga BetPlay

Para las fases finales del campeonato, Nacional al ser líder indiscutido de la tabla de posiciones, tendrá el beneficio de cerrar todos los partidos de local en las próximas fases, comenzando por los cuartos de final, donde su rival se definirá por sorteo.

Cabe recordar que para este 2026 y por causa de la Copa del Mundo, no habrá cuadrangulares finales, sino play-offs de eliminación directa con partidos de ida y vuelta. Con esto, habrá que ver si Nacional logra disipar todas las dudas y se consolida como el favorito en la Liga.