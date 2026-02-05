Cómo arreglar una deuda en Colombia: opciones legales y claves

Cómo arreglar una deuda en Colombia es una de las búsquedas más frecuentes entre hogares con ingresos limitados. En el país, quienes ganan menos de un salario mínimo tienen obligaciones que pueden alcanzar hasta 3,7 salarios mínimos, lo que aumenta el riesgo de mora y procesos judiciales.

Las deudas son parte de la vida financiera, pero desconocer sus efectos puede agravar la situación. Según explica la abogada Claudia García, directora jurídica de Clave Judicial, el incumplimiento activa primero un cobro prejurídico, con llamadas y notificaciones. Si no hay acuerdo, el caso pasa a cobro jurídico, lo que puede terminar en demanda y embargo.

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La ley colombiana permite embargar bienes, cuentas bancarias y parte del salario. En este último caso, solo es posible afectar hasta el 50 % del excedente sobre el salario mínimo. En cuentas bancarias, existe un límite de inembargabilidad cercano a los $55 millones, según la regulación vigente.

Además, las deudas sí prescriben. Dependiendo del tipo de obligación, el plazo suele estar entre tres y cinco años. Sin embargo, esto no elimina automáticamente los reportes negativos en centrales de riesgo.

¿Cómo arreglar una deuda sin llegar a embargo?

La principal recomendación es negociar a tiempo. Existen opciones como la refinanciación, la reestructuración o acuerdos de pago incluso en etapas judiciales.

También es clave priorizar las obligaciones con tasas de interés más altas y evitar nuevos créditos mientras se estabiliza la situación financiera.

Otro punto relevante es el historial crediticio. Con la Ley 2157 de 2021, el reporte negativo permanece el doble del tiempo de la mora, con un máximo de cuatro años después de pagar la deuda. En todo caso, caduca a los ocho años desde la mora.

¿Qué opciones legales existen para salir de deudas?

Cuando la situación es crítica, existe la figura de insolvencia de persona natural no comerciante. Este mecanismo permite reorganizar las deudas mediante acuerdos supervisados en notarías o centros de conciliación.

Entre sus beneficios está la suspensión de embargos y la posibilidad de establecer nuevos plazos de pago.

Es importante tener en cuenta que en Colombia no se puede ir a la cárcel por deudas civiles. La única excepción es el incumplimiento de obligaciones alimentarias.

En caso de fallecimiento, las deudas no desaparecen: hacen parte de la sucesión y se pagan con los bienes del fallecido.

Resolver una deuda es posible si se actúa a tiempo. La clave está en informarse, negociar y evitar que el problema avance a instancias judiciales donde las consecuencias son más complejas.