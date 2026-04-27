Programación oficial de la DIMAYOR: partidos y horarios de la última fecha Liga BetPlay

Llega la última fecha de la Liga BetPlay I-2026 y se definirá este fin de semana a los ocho clasificados a los cuadrangulares. La Dimayor confirmó la programación con partidos entre viernes y domingo, en una jornada clave para varios equipos.

Seis clubes ya aseguraron su lugar, mientras siete más pelean por los dos cupos restantes en una definición que tendrá duelos directos y múltiples escenarios.

¿Quiénes ya están clasificados en la Liga BetPlay y qué equipos pelean?

A falta de una jornada, ya están en los cuadrangulares Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Junior de Barranquilla, Deportes Tolima, América de Cali y Once Caldas.

Foto: DIMAYOR

Los dos cupos restantes están, parcialmente, en manos de Internacional de Bogotá (28 puntos) e Independiente Santa Fe (26). Sin embargo, la lucha sigue abierta con Deportivo Cali e Independiente Medellín, ambos con 26 unidades.

Internacional es el único que depende de sí mismo: una victoria lo clasifica sin depender de otros resultados. En caso de empate, entran en juego la diferencia de gol y los resultados de sus rivales directos.

El duelo más determinante será entre Santa Fe e Internacional en El Campín, donde el ganador podría asegurar su presencia en los ocho.

¿Qué necesita cada equipo para clasificar en la última fecha?

Santa Fe debe ganar para no depender de otros resultados, aunque si lo hace por la mínima, deberá esperar que Cali y Medellín no ganen con amplia diferencia. El equipo cardenal tiene ventaja en diferencia de gol (+5).

Deportivo Cali visitará a Tolima y está obligado a sumar, mientras que Medellín recibirá a Águilas Doradas con la misma necesidad. Ambos dependen de ganar y mejorar su diferencia.

Por su parte, Millonarios necesita vencer a Alianza en Valledupar y esperar una combinación de resultados: que Santa Fe no gane o que Internacional lo haga, además de tropiezos de Cali y Medellín. Su diferencia de gol (+8) puede ser clave.

Finalmente, Atlético Bucaramanga y Águilas Doradas aún tienen opciones, aunque dependen de un escenario poco probable, con múltiples resultados a favor.

La Liga BetPlay promete una definición abierta hasta el final, con varios equipos jugando su clasificación en simultáneo y el margen mínimo entre avanzar o quedar eliminados.