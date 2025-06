¿Se puede caer lo de Alberto Gamero en Deportivo Cali? Esto reveló el técnico

Este 24 de junio, el técnico samario Alberto Gamero comenzó sus labores como nuevo entrenador del Deportivo Cali. Conoció a algunos de sus jugadores disponibles para el próximo semestre y a los demás trabajadores del club, pero hay un detalle que ha despertado una preocupación.

RELACIONADO Jugador de Millonarios no seguirá para el segundo semestre y se irá al Deportivo Cali

En una entrevista reciente, el ex-Millonarios reveló que todavía no ha firmado su contrato con el equipo vallecaucano. Señala que lo que firmó es un preacuerdo y entregó detalles sobre las condiciones que se tendrían que cumplir para que el arreglo sea definitivo.

¿Qué dijo Alberto Gamero sobre su contrato?

En diálogo con 'Zona Libre de Humo', el estratega dio detalles sobre su vínculo contractual.

Tengo un precontrato firmado con ellos, siempre me baso en el precontrato de que hay algo pactado y hay que seguir con la misma ilusión de que las cosas salgan bien. Yo estoy comprometido y lo más seguro es que lo tenga que asumir, es que lo tenga que asumir.

Asimismo, habló sobre lo que podría pasar con su compromiso si no llegan unos inversionistas con los que estarían hablando los directivos "Debería cambiar, si no llega nadie y esto sigue así es muy difícil, no solo para Gamero, sino para todos. Lo que aspira uno es que esto cambie".

Añadió que no habría aceptado la posibilidad de firmar con el Cali si lo que le comentaron no tuviera algo de realidad. "Si a mí me dicen que no hay nada ni hay de donde, me da mucha pena, pero no llego. Hay posibilidades de muchas cosas".

Alberto Gamero y la situación económica del Cali

Asimismo, indicó que le ha pedido a las directivas que se tienen que "poner al día" con el plantel, pues hay retrasos en los pagos y hasta una solicitud ante el Ministerio del Trabajo para quitar el reconocimiento deportivo de la institución justamente por ese detalle.

Explicó que los directivas ya están adelantando las gestiones correspondientes para cumplir con este punto y que el presidente Humberto Arias ya se comprometió con el plantel, pero espera que no se mantenga la situación.