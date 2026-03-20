¡La Selección Colombia definió rival para su partido de despedida en El Campín de cara al Mundial 2026!

La Selección Colombia ya empieza a calentar motores de cara al Mundial de 2026 y en las últimas horas se confirmó un detalle clave para los hinchas.

El equipo nacional disputará un partido de despedida en Bogotá, específicamente en el estadio El Campín el día 29 de mayo, en lo que será una gran fiesta antes de la cita orbital.

El anuncio fue realizado por el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, quien entregó detalles del compromiso.

Este encuentro servirá como preparación final del combinado nacional, pero también como un espacio para que la afición acompañe al equipo antes de su viaje al Mundial. Se espera un lleno total en la capital del país.

Colombia ya tiene rival para despedirse en Bogotá

Durante una reciente conferencia de prensa, Ramón Jesurún confirmó que el rival de la Selección Colombia será Costa Rica. “Las boletas no se han puesto a la venta, creo que el operador será Tuboleta. El rival será Costa Rica”, aseguró el directivo.

El partido promete ser un duelo atractivo, teniendo en cuenta que ambas selecciones han tenido procesos competitivos en los últimos años. Además, este tipo de encuentros suelen ser clave para ajustar detalles tácticos y darle minutos a los jugadores antes de una competencia de alto nivel como el Mundial.

Costa Rica, por su parte, es un rival conocido en la región y ha sido protagonista en distintas ediciones de la Copa del Mundo, lo que le dará un buen nivel de exigencia al equipo colombiano.

El Campín se prepara para una fiesta de despedida

El estadio El Campín será el escenario de este compromiso, que tendrá un ambiente especial. No solo será un partido amistoso, sino un evento cargado de emoción para los hinchas que quieren despedir a la ‘Tricolor’.

Aunque todavía no se han puesto a la venta las entradas, se espera que en los próximos días se anuncien detalles sobre la boletería, que estaría a cargo de Tuboleta.

Este partido marcará el cierre de la preparación en casa para Colombia, que luego enfocará toda su atención en el Mundial 2026, donde buscará ser protagonista y dejar en alto el nombre del país.