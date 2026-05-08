Netflix reveló el tráiler oficial de la serie de James Rodríguez: video

Netflix lanzó el tráiler oficial de la serie documental de James Rodríguez, una producción que repasará la vida y carrera del capitán de la Selección Colombia.

La miniserie se estrenará el próximo 21 de mayo de 2026, semanas antes del inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

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El adelanto ya comenzó a generar reacciones entre aficionados del fútbol y seguidores del volante colombiano.

¿Qué mostrará la serie de James Rodríguez en Netflix?

La producción, titulada JAMES, recorrerá los momentos más importantes de la carrera del futbolista colombiano, desde sus primeros pasos en Envigado hasta sus actuaciones más destacadas con la Selección Colombia y en clubes europeos.

La serie fue dirigida por Simón Brand y contará con tres episodios centrados en la parte deportiva y personal del jugador.

El tráiler muestra imágenes inéditas, momentos familiares y reflexiones de James sobre las dificultades que enfrentó a lo largo de su carrera, además de la presión de convertirse en una de las figuras más importantes del fútbol colombiano.

Uno de los momentos más destacados del adelanto es el recuerdo del Mundial de Brasil 2014, torneo en el que James ganó la Bota de Oro y marcó el recordado gol ante Uruguay que posteriormente recibió el Premio Puskas.

También aparece su participación en la Copa América 2024, donde rompió récords de asistencias y llevó a Colombia hasta la final del torneo.

¿Qué figuras aparecen en la serie de James Rodríguez?

La miniserie contará con testimonios de reconocidas figuras del fútbol internacional y compañeros cercanos al colombiano.

Entre los nombres confirmados aparecen Luis Díaz, Radamel Falcao García, David Ospina, Sergio Ramos, Marcelo, Carlo Ancelotti, José Néstor Pekerman y Néstor Lorenzo.

Uno de los momentos que más llamó la atención en el tráiler fue la aparición de Salomé Rodríguez, hija del jugador, quien en una escena comenta entre risas: “Yo siempre le digo que corra”.

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Netflix explicó que el objetivo de la producción es mostrar “la historia íntima detrás del ídolo”, explorando no solo sus éxitos deportivos, sino también sus dudas, sacrificios y momentos complejos fuera de las canchas.