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¡Sorpresivo! El uruguayo Thomas Silva le arrebató la segunda etapa del Giro de Italia al francés

Histórica victoria del uruguayo en la segunda etapa del Giro de Italia.

¡Sorpresivo! El uruguayo Thomas Silva le arrebató la segunda etapa del Giro de Italia al francés
Foto: AFP

AFP

mayo 09 de 2026
10:18 a. m.
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El uruguayo Thomas Silva se impuso en la segunda etapa del Giro de Italia este sábado 9 de mayo en Veliko Tarnovo, en Bulgaria.

Silva le arrebató la maglia rosa al francés Paul Magnier.

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El uruguayo Thomas Silva se quedó con la segunda etapa del Giro de Italia

El corredor del Astana se impuso al esprint a un numeroso grupo que alcanzó justo a tiempo a Jonas Vingegaard, Giulio Pellizzari y Lennert Van Eetvelt, quienes se habían escapado en la ascensión al monasterio de Lyaskovets, a 11 km de la meta.

La jornada estuvo marcada por una enorme caída colectiva a 23 km de la llegada, en la que se vio implicado especialmente Adam Yates, líder del equipo UAE, lo que llevó a los organizadores a neutralizar brevemente la carrera.

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Los últimos 10 ganadores del Giro de Italia

Los 10 últimos vencedores del Giro de Italia, cuya 109ª edición arranca en Bulgaria, con el danés Jonas Vingegaard como gran favorito y aspirante a convertirse en el octavo ciclista de la historia en ganar las tres grandes vueltas por etapas.

En 108 ediciones desde la creación de la prueba en 1909: 69 títulos para ciclistas de Italia, 7 para Bélgica, 6 para Francia, 4 para España, 3 para Rusia y Suiza, 2 para Colombia, 1 para Canadá, Ecuador, Estados Unidos, Irlanda, Países Bajos, Suecia, Australia y Reino Unido.

  1. 2025: Simon Yates (GBR)
  2. 2024: Tadej Pogacar (SLO)
  3. 2023: Primoz Roglic (SLO)
  4. 2022: Jai Hindley (AUS)
  5. 2021: Egan Bernal (COL)
  6. 2020: Tao Geoghegan Hart (GBR)
  7. 2019: Richard Carapaz (ECU)
  8. 2018: Christopher Froome (GBR)
  9. 2017: Tom Dumoulin (NED)
  10. 2016: Vincenzo Nibali (ITA)
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