Bogotá tendrá evento masivo de intercambio de monas Panini del Mundial

Bogotá se prepara para recibir uno de los eventos más llamativos de la temporada mundialista con el “Intercambio de Monas Panini Mundial 2026”, un encuentro que reunirá a coleccionistas, aficionados al fútbol, gamers y familias el próximo 17 de mayo de 2026.

La actividad se realizará en las antiguas instalaciones de Movistar Game Club, ubicadas en la calle 75 A #20 C – 36, desde las 9:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.

¿Qué tendrá el Intercambio de Monas Panini Mundial 2026?

El evento, organizado por All Sport Colombia, Sportodos y SouthGG, contará con una programación enfocada en el entretenimiento, el coleccionismo y la pasión por el fútbol rumbo al Mundial 2026.

Uno de los principales atractivos será el intercambio oficial de monas Panini, donde los asistentes podrán completar sus álbumes y compartir con otros coleccionistas.

Además, la jornada incluirá torneos de EA SPORTS, activaciones de marca, venta de álbumes, monas y merchandising oficial relacionado con la cita mundialista.

Los organizadores también anunciaron espacios de entretenimiento para toda la familia, como shows de freestyle, presentaciones de magia, presencia de influencers y mascotas deportivas, así como una zona de comidas y bebidas.

Entre las novedades del evento destaca una gran esfera LED destinada a experiencias de branding y activaciones visuales para los asistentes.

Evento deportivo para intercambiar laminas del Mundial

El evento buscará integrar deporte, cultura, entretenimiento y experiencias gamer en un mismo espacio, apostando por un formato pensado para públicos de distintas edades.

También se confirmó una fuerte presencia digital y cobertura en redes sociales antes y durante la jornada, con participación de creadores de contenido y medios de comunicación.

La expectativa es reunir a cientos de aficionados en torno a la pasión mundialista y generar un espacio de interacción para la comunidad futbolera en Bogotá.