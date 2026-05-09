CANAL RCN
Deportes

Bogotá tendrá evento masivo de intercambio de monas Panini del Mundial

Llega a Bogotá el Intercambio de Monas Panini del Mundial 2026. ¿Cuándo y dónde?

Álbum Mundial 2026
Foto: AFP

Noticias RCN

mayo 09 de 2026
07:59 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Bogotá se prepara para recibir uno de los eventos más llamativos de la temporada mundialista con el “Intercambio de Monas Panini Mundial 2026”, un encuentro que reunirá a coleccionistas, aficionados al fútbol, gamers y familias el próximo 17 de mayo de 2026.

James no es el único: otro jugador colombiano aparece sin equipo en el álbum Panini
RELACIONADO

James no es el único: otro jugador colombiano aparece sin equipo en el álbum Panini

La actividad se realizará en las antiguas instalaciones de Movistar Game Club, ubicadas en la calle 75 A #20 C – 36, desde las 9:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.

¿Qué tendrá el Intercambio de Monas Panini Mundial 2026?

El evento, organizado por All Sport Colombia, Sportodos y SouthGG, contará con una programación enfocada en el entretenimiento, el coleccionismo y la pasión por el fútbol rumbo al Mundial 2026.

Uno de los principales atractivos será el intercambio oficial de monas Panini, donde los asistentes podrán completar sus álbumes y compartir con otros coleccionistas.

Además, la jornada incluirá torneos de EA SPORTS, activaciones de marca, venta de álbumes, monas y merchandising oficial relacionado con la cita mundialista.

FIFA confirmó decisión importante para el Mundial 2026: esta es
RELACIONADO

FIFA confirmó decisión importante para el Mundial 2026: esta es

Los organizadores también anunciaron espacios de entretenimiento para toda la familia, como shows de freestyle, presentaciones de magia, presencia de influencers y mascotas deportivas, así como una zona de comidas y bebidas.

Entre las novedades del evento destaca una gran esfera LED destinada a experiencias de branding y activaciones visuales para los asistentes.

Evento deportivo para intercambiar laminas del Mundial

El evento buscará integrar deporte, cultura, entretenimiento y experiencias gamer en un mismo espacio, apostando por un formato pensado para públicos de distintas edades.

También se confirmó una fuerte presencia digital y cobertura en redes sociales antes y durante la jornada, con participación de creadores de contenido y medios de comunicación.

¡Estamos listos! Shakira presentó la canción oficial del Mundial de Fútbol 2026
RELACIONADO

¡Estamos listos! Shakira presentó la canción oficial del Mundial de Fútbol 2026

La expectativa es reunir a cientos de aficionados en torno a la pasión mundialista y generar un espacio de interacción para la comunidad futbolera en Bogotá.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

James Rodríguez

Netflix reveló el tráiler oficial de la serie de James Rodríguez: video

Millonarios

Millonarios ya tendría definidos dos movimientos para el otro semestre

Independiente Santa Fe

Las novedades de Santa Fe para el primer duelo de 'play-off' ante América de Cali

Otras Noticias

Clan del Golfo

Clan del Golfo atacó con explosivos un camión del Ejército en Salgar, Antioquia

En medio de la suspensión de órdenes de captura contra cabecillas de grupos armados, un nuevo hecho violento sacudió el suroeste antioqueño.

México

Niño con coeficiente intelectual mayor al de Einstein se prepara para ingresar a la universidad a sus 10 años

Sus capacidades lo llevaron a enfrentar problemas de acoso o matoneo, que lo inspiraron a desarrollar una app para ayudar a otros niños.

La casa de los famosos

Rebeldía en La Casa: el ‘Jefe’ sancionó a dos famosos por romper las normas

Resultados lotería

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 8 de mayo de 2026: último sorteo

Enfermedades

La Fundación Cardioinfantil realizará su segunda brigada hepática en Bogotá: la primera cambió la vida de Milagros