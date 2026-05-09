Una persona fue absorbida por el motor de un avión en el aeropuerto de Denver, EE. UU.

Un avión declinó su despegue desde el Aeropuerto Internacional de Denver, en Colorado, Estados Unidos, después de impactar a una persona en la pista. Un pasajero dentro del avión resultó herido, según la terminal aérea.

El Aeropuerto Internacional de Denver indicó en un comunicado que "el vuelo 4345 de Frontier informó haber atropellado a un peatón durante el despegue”.

“La persona atropellada fue al menos parcialmente absorbida por uno de los motores", informó ABC News citando a un funcionario no identificado.

¿Qué pasó con la persona absorbida por un motor de un avión en aeropuerto de Denver?

El aeropuerto señaló que "hubo un breve incendio en un motor que fue rápidamente extinguido" por el Departamento de Bomberos de Denver.

"Nos estamos deteniendo en la pista, acabamos de golpear a alguien, tenemos un incendio en un motor. (...) Había una persona caminando por la pista", dijo un piloto a los controladores aéreos, según audio un de ATC.com.

Los equipos de emergencia acudieron al lugar y trasladaron a los pasajeros en autobús a la terminal, informó el aeropuerto en X.

Según ABC, al menos un pasajero sufrió heridas leves.

¿Cómo fue el grave incidente en el aeropuerto de Denver?

Frontier Airlines dijo a la AFP que el Airbus A321 se disponía a despegar hacia el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles cuando ocurrió el incidente.

Se reportó humo en la cabina y los pilotos abortaron el despegue. Posteriormente, los pasajeros fueron evacuados de manera segura por los toboganes como medida de precaución.

El avión transportaba a 224 pasajeros y siete tripulantes, según Frontier.

"Estamos investigando este incidente y recopilando más información en coordinación con el aeropuerto y otras autoridades de seguridad. Estamos profundamente consternados por este suceso", añadió la aerolínea.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte ha sido notificada y la pista 17L del Aeropuerto Internacional de Denver permanecerá cerrada durante la investigación, según el aeropuerto.