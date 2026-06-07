Selección Colombia de Wakeboard: Medallas y cupos a Lima 2027

El deporte nacional sigue entregando grandes alegrías al país. Esta semana, la Selección Colombia de Wakeboard demostró estar en la élite del continente tras una deslumbrante participación simultánea en el Campeonato Latinoamericano y el Campeonato Panamericano. Estos certámenes, de altísima exigencia técnica, sirvieron como el escenario perfecto para que la delegación nacional brillara y, lo más importante, asegurara su clasificación para el próximo ciclo deportivo de gran escala.

Los atletas colombianos no solo se subieron al podio en múltiples ocasiones, sino que garantizaron la presencia de la bandera tricolor en las justas continentales más importantes de los próximos años. El balance final deja un saldo altamente positivo que consolida a esta disciplina como una potencia emergente en el deporte nacional.

Lluvia de medallas para Colombia en el Latinoamericano de Wakeboard

Durante el desarrollo del Campeonato Latinoamericano, el combinado nacional demostró su supremacía técnica y destreza sobre las olas, logrando una impresionante cosecha total de cinco medallas. Las categorías juveniles fueron las grandes protagonistas, evidenciando el excelente proceso de formación deportiva que se adelanta en el país.

En la categoría Sub-14 femenino, el dominio cafetero fue absoluto. Camila Serrano se colgó una muy merecida medalla de plata, mientras que su compatriota Victoria Ospino completó el podio llevándose la medalla de bronce. Por su parte, en la rama masculina de esta misma edad, Martín Gallego también brilló al adjudicarse un bronce tras una sólida rutina.

El talento no se detuvo ahí. En la categoría Junior masculino, Emilio García protagonizó una reñida competencia que le valió la medalla de plata, demostrando un nivel superlativo frente a los mejores exponentes de la región. Finalmente, en la exigente Categoría Open, el experimentado Jorge Rocha, principal representante de Colombia en el wakeboard, ratificó su jerarquía llevándose la medalla de bronce.

El Panamericano de Wakeboard también se tiñó de tricolor

La presión subió de nivel al entrar a las rondas del Campeonato Panamericano, nuestros deportistas mantuvieron la concentración y la delegación sumó tres medallas adicionales al medallero general, reafirmando su excelente estado de forma.

Las jóvenes promesas de la categoría Sub-14 femenino volvieron a ser determinantes. En esta ocasión, Victoria Ospino alcanzó la medalla de plata, mientras que Camila Serrano sumó un nuevo bronce a su cuenta personal. En la categoría Junior, Sebastián Duque entregó otra alegría al país tras asegurar una valiosa medalla de plata, cerrando una actuación redonda para las nuevas generaciones.

Jorge Rocha y Felipe Ladrón, listos para los Juegos Panamericanos Lima 2027

Más allá de los metales obtenidos, el objetivo estratégico más importante de esta gira internacional era asegurar los cupos para los próximos Juegos Panamericanos Lima 2027. La misión fue cumplida con creces gracias a la impecable actuación de Jorge Rocha y Felipe Ladrón.

Ambos deportistas lograron superar las estrictas rondas clasificatorias y meterse en la gran final de la Categoría Open, la división más competitiva del certamen. Al instalarse entre los mejores del continente, Rocha y Ladrón aseguraron de manera automática dos cupos directos para la cita en territorio peruano.

El futuro prometedor del wakeboard nacional hacia el ciclo olímpico

Con estos resultados, el equipo nacional envía un mensaje contundente sobre el excelente nivel competitivo que atraviesa. La alta presencia de jóvenes talentos en el medallero garantiza un relevo generacional envidiable que, sumado a la experiencia de los referentes en la categoría Open, conforma un bloque sólido y con alta proyección.

Desde ahora, la mira está puesta en la preparación técnica y física para llegar en óptimas condiciones a Lima 2027. Los amantes de los deportes náuticos tienen motivos de sobra para ilusionarse con un equipo que, torneo tras torneo, sigue dejando el nombre de Colombia en lo más alto del podio.