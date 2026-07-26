Santa Fe rotó el equipo y perdió ante Águilas Doradas: vea los goles del debut en Liga

Independiente Santa Fe comenzó con el pie izquierdo su participación en la Liga BetPlay II-2026.

El León cayó 2-1 frente a Águilas Doradas en condición de visitante, en un compromiso en el que el equipo bogotano presentó una nómina alterna y sufrió durante gran parte del encuentro.

El conjunto dirigido por Pablo Repetto optó por dar descanso a varios de los habituales titulares, pensando en el partido entre semana ante Caracas por Copa Sudamericana.

Águilas Doradas fue superior y Mosquera Marmolejo evitó una derrota más amplia

Desde los primeros minutos, Águilas Doradas tomó el control del balón y generó las mejores opciones de gol.

La gran figura de Santa Fe fue el arquero Andrés Mosquera Marmolejo, quien evitó en repetidas ocasiones que la diferencia fuera mayor con varias intervenciones decisivas.

El premio para los locales llegó al minuto 24, cuando Andrés Ricaurte abrió el marcador tras una jugada colectiva que dejó sin respuesta a la defensa cardenal.

En la segunda parte, Santa Fe encontró el empate gracias a un penal convertido por Nahuel Bustos al minuto 61. El delantero argentino ejecutó con seguridad desde los once pasos y le dio un respiro a su equipo cuando peor la pasaba.

Frank Lozano sentenció el triunfo de Águilas Doradas

Pese al empate parcial, Águilas nunca dejó de buscar la victoria. El equipo antioqueño mantuvo la intensidad y encontró el premio definitivo al minuto 85, cuando Frank Lozano apareció para marcar el 2-1 y desatar la celebración de la afición local.

El resultado dejó en evidencia las dificultades de Santa Fe con un equipo que no tuvo a Hugo Rodallega ni a Daniel Torres en el once titular.