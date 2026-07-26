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DIAN abre nueva subasta de carros, motos y joyas: hay ofertas desde $19 millones

La DIAN abrió una nueva subasta virtual con vehículos, motos, joyas y maquinaria. Conozca las ofertas destacadas y cómo participar.

Nueva Subasta de la DIAN
Foto: DIAN (El Martillo)

Noticias RCN

julio 26 de 2026
08:38 p. m.
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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) anunció una nueva subasta pública virtual en la que los colombianos podrán participar por vehículos, motocicletas, joyas, relojes, oro, plata, maquinaria industrial y otros bienes que pasaron a ser propiedad de la Nación.

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La jornada se desarrollará del 27 al 31 de julio de 2026 a través de El Martillo del Banco Popular, plataforma autorizada para este tipo de procesos. La subasta estará habilitada desde las 8:00 a. m. del lunes 27 de julio hasta las 2:30 p. m. del viernes 31 de julio.

Los bienes corresponden a mercancías aprehendidas, decomisadas o declaradas en abandono como resultado de los operativos de control de la entidad.

Estas son algunas de las ofertas destacadas de la subasta de la DIAN

Entre los bienes más llamativos que aparecen en el catálogo de la subasta se encuentran inmuebles, vehículos y motocicletas con diferentes precios base.

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Uno de los lotes más costosos corresponde a una bodega ubicada en Turbaco (Bolívar), con un valor base de $1.016 millones. También figura una casa en Pasto, cuyo precio inicial es de $193,4 millones, y otro lote ubicado en Buga, con un valor base cercano a $298,8 millones.

En cuanto a vehículos, sobresale una motocicleta Yamaha deportiva modelo 2013, ubicada en Yumbo, que inicia con un precio base de $31 millones (CC 1000 ). Asimismo, se ofrece una camioneta Renault Koleos modelo 2011, ubicada en Soledad (Atlántico), con un valor inicial de $19,9 millones.

Cada lote incluye información sobre su ubicación, características, precio base y condiciones de venta, por lo que la DIAN recomienda revisar cuidadosamente el catálogo antes de presentar una oferta.

¿Cómo participar en la subasta virtual de la DIAN?

Las personas interesadas deben registrarse previamente en la plataforma El Martillo, consultar el catálogo de bienes y seleccionar los lotes de su interés.

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Posteriormente, deberán constituir el depósito exigido mediante PSE y realizar las ofertas en la sala de subastas virtuales dentro de los plazos establecidos.

La DIAN recordó que no vende bienes por redes sociales, llamadas, WhatsApp ni mediante intermediarios. Todos los trámites deben hacerse únicamente a través de los canales oficiales de la entidad y de la plataforma El Martillo del Banco Popular.

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