Mundial 2026: Así se prepara Jalisco para recibir a Colombia

Ante la inminente cantidad de Colombianos que viajará a territorio mexicano, en Noticias RCN conocimos de primera mano los detalles logísticos con Miguel Andrés Hernández Arteaga, subsecretario de turismo de Jalisco y bogotano de nacimiento.

Estadio Guadalajara y seguridad para los hinchas colombianos

El 23 de julio de 2026, la Selección Colombia pisará el césped del imponente escenario que, por normativas de la FIFA, se llamará Estadio Guadalajara, recinto actualmente conocido como el Estadio Akron. Para estar a la altura de este magno evento, el complejo deportivo tuvo una renovación completa en su perímetro y en el sistema de drenaje de la cancha. Además, ofrecerá internet Wi-Fi de alta velocidad para los cerca de 48,000 espectadores que llenarán las gradas. Para garantizar la tranquilidad de los turistas internacionales, el estado implementará el llamado "Plan Kukulkán", un robusto operativo que desplegará cerca de 99,000 efectivos de seguridad.

Presupuesto de viaje: ¿Cuánto cuesta la comida en Jalisco?

Uno de los mayores atractivos de visitar México es su gastronomía. Según recomendó el subsecretario Hernández, la mejor forma de conocer la identidad del destino es a través de la comida callejera y las tradicionales taquerías locales. Para alivio del bolsillo, un turista puede desayunar, almorzar y cenar por un promedio de 20 dólares diarios por persona en total. La bebida también es accesible: una cerveza cuesta alrededor de un dólar y se pueden conseguir botellas de tequila desde los 25 dólares. Eso sí, hay una advertencia dorada para los colombianos: si un ciudadano mexicano te dice que la salsa no pica, ¡no le creas!.

Fan Fest, conciertos confirmados y turismo en Jalisco

Más allá de los 104 partidos oficiales del torneo, la celebración se apoderará de las calles con los masivos "Fan Fest" y los "public viewings". Estos espacios contarán con enormes pantallas, zonas de baile y conciertos en vivo con grandes artistas confirmados como Maná y Santana. Si los itinerarios lo permiten, es altamente recomendable extender el viaje a seis o siete días para explorar el centro histórico de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque o Tonalá . Si tienes tiempo extra, las playas de Puerto Vallarta y Costa Alegre, o el pueblo mágico de Tequila, son paradas obligatorias. Cabe recordar que en Jalisco nacieron símbolos fundamentales de la cultura mexicana como el mariachi, la charrería y el propio tequila.

Vuelos a Guadalajara y cómo moverse por la ciudad

La región proyecta recibir entre 3.5 y 4 millones de visitantes adicionales durante el campeonato. Afortunadamente, hay una sólida oferta de vuelos directos hacia Guadalajara operados por aerolíneas como Viva Aerobus y Volaris, complementada con conexiones a través de Aeroméxico, Avianca y Copa. Una vez que aterrices en Jalisco, la movilidad estará cubierta por opciones públicas como el tren ligero y cerca de 1,500 unidades de transporte terrestre nuevas, además de servicios privados y de plataformas digitales de transporte como Uber o Didi.

Finalmente, las autoridades hacen un llamado a la prudencia: recomienda siempre verificar la legitimidad de las entradas para los partidos en los portales oficiales de la FIFA para evitar fraudes y asegurar tu lugar en el evento deportivo más grande del planeta.