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Millonarios hizo un papelón y quedó por fuera de la Sudamericana

Millonarios quedó eliminado a manos de O'Higgins en El Campín y fracasó nuevamente en torneo internacional.

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Foto: Colprensa - Lina Gasca.

Noticias RCN

mayo 26 de 2026
07:02 p. m.
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Millonarios quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras perder 2-1 frente a O'Higgins en El Campín. El equipo bogotano necesitaba apenas un empate para avanzar, pero volvió a mostrar problemas defensivos, poca claridad ofensiva y terminó despidiéndose del torneo en medio de la frustración de su hinchada.

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La derrota dejó fuertes críticas sobre el rendimiento del equipo dirigido por Fabián Bustos, especialmente por la forma en que se escapó la clasificación en casa.

¿Qué pasó entre Millonarios ante O’Higgins?

La noche arrancó torcida para el cuadro embajador. Cuando apenas transcurrían seis minutos, O’Higgins encontró espacios por el sector derecho y golpeó primero con una definición de Bastián Yáñez dentro del área. El gol silenció rápidamente a El Campín y aumentó la ansiedad de Millonarios.

El equipo azul intentó reaccionar con más empuje que fútbol, pero volvió a verse desconectado y sin claridad en el último tramo de la cancha.

Mientras tanto, el conjunto chileno manejó mejor los tiempos y aprovechó otra pelota quieta antes del descanso. Alan Robledo apareció de cabeza tras un tiro de esquina y amplió la ventaja 2-0, dejando un ambiente de tensión total en Bogotá.

Millonarios no logró remontar a O' Higgins

En la segunda parte, Bustos movió el banco y Millonarios mostró algo más de agresividad ofensiva.

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El descuento llegó gracias a Rodrigo Contreras, quien aprovechó un centro preciso dentro del área para marcar el 2-1 y devolverle algo de ilusión a la tribuna.

Sin embargo, el equipo volvió a chocar con sus propios errores. O’Higgins empezó a enfriar el partido constantemente, los jugadores visitantes cortaron el ritmo con interrupciones y el reloj terminó convirtiéndose en el principal enemigo del conjunto bogotano.

Millonarios tuvo aproximaciones y presión, pero careció de eficacia en las oportunidades más claras.

La eliminación golpea fuerte porque el escenario parecía favorable. El equipo dependía de sí mismo, jugaba en casa y avanzaba con un empate, pero terminó dejando muchas dudas futbolísticas y emocionales en uno de los partidos más importantes del semestre.

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Las críticas de los hinchas no tardaron en aparecer, especialmente por la falta de contundencia y los errores defensivos repetidos.

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