¿Qué dice el último chequeo médico de Trump a puertas de cumplir los 80 años?

El martes 26 de mayo, a escasos días de convertirse en octogenario, el presidente de los Estados Unidos, Donld Trump, se sometió a su tercer examen médico anual desde que asumió su segundo mandato en enero de 2025.

Al salir de las instalaciones médicas ubicadas a las afueras de Washington, el mandatario republicano se mostró optimista sobre los resultados de las pruebas y aseguró que "todo salió perfectamente".

El estado físico del gobernante de mayor edad en ser investido en Los EE. UU. es objeto constante de escrutinio, especialmente de cara al próximo 14 de junio, fecha en la que celebrará su cumpleaños número 80, con una multitudinaria velada de artes marciales mixtas de la UFC en los jardines de la Casa Blanca.

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¿Somnolencia y moretones en las manos?

Pese a que algunos analistas han advertido episodios de somnolencia en sus apariciones públicas y la prensa ha captado hematomas en sus manos, el entorno de Trump defiende su resistencia.

Su secretario de Estado, Marco Rubio, ha salido al paso de las dudas remarcando que el jefe de Estado sostiene una intensidad laboral extraordinaria para su edad.

El historial médico reciente del mandatario incluye dos revisiones durante el año pasado: una de rutina en abril y otra sorpresiva en octubre que alimentó rumores sobre su bienestar. En la temporada de verano, la propia Casa Blanca anunció que Trump padecía insuficiencia venosa crónica tras ser evaluado por una inflamación en las piernas, una condición médica habitual que dificulta el retorno sanguíneo y genera hinchazón o alteraciones cutáneas.

Respecto a las marcas detectadas en sus manos, el propio presidente ha aclarado previamente que consume aspirinas a diario, un fármaco anticoagulante que, según los especialistas, propicia la aparición de dichos moretones.

Trump asegura estar en mejor estado de lo que estuvo Biden:

No obstante, el último balance oficial detallado arrojó conclusiones sumamente favorables para el líder republicano, que suele jactarse de su energía frente a la de su antecesor en el cargo, el demócrata Joe Biden.

Tras la misteriosa visita hospitalaria de octubre pasado, Trump afirmó que una resonancia magnética confirmó que su estado cardiovascular era "excelente". Dicho diagnóstico fue respaldado por el capitán de la Marina estadounidense y médico presidencial, Sean Barbabella, que certificó por escrito que la edad del corazón de Trump equivalía a la de una persona unos 14 años menor que su edad real.

Se espera que la Casa Blanca divulgue el sumario de este nuevo chequeo en las próximas horas o días, aunque la decisión final sobre qué datos médicos específicos hacer públicos sigue estando bajo el control absoluto del presidente.