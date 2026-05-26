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Video revela robo en sede de la Selección Colombia: hurtaron cámara y maleta

Escándalo en conferencia de la Selección Colombia por robo. ¿Qué pasó?

Lorenzo
Foto: AFP

Noticias RCN

mayo 26 de 2026
06:29 p. m.
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La presentación oficial de la convocatoria de la Selección Colombia para el Mundial 2026 terminó envuelta en polémica tras un robo ocurrido dentro de la sede de la Federación Colombiana de Fútbol, en Bogotá.

Horas después de la conferencia encabezada por Néstor Lorenzo, comenzó a circular entre periodistas una alerta por el hurto de una cámara y la revisión de una maleta durante el evento.

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Las imágenes de seguridad rápidamente se hicieron virales y desataron indignación entre comunicadores y aficionados.

¿Qué pasó en la conferencia de prensa de la Selección Colombia?

Todo ocurrió mientras periodistas, fotógrafos y camarógrafos comenzaban a desmontar sus equipos tras finalizar la rueda de prensa de la Selección Colombia.

Según mensajes compartidos entre periodistas acreditados, un hombre habría aprovechado el movimiento dentro del lugar para acercarse a varias pertenencias y actuar de forma disimulada.

En uno de los videos de seguridad difundidos posteriormente, se observa a un sujeto sentado cerca de una maleta rosada mientras aparentemente revisa su contenido. Minutos después, en otra grabación, el mismo hombre aparece cerca de una cámara de televisión instalada en la sala.

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Aprovechando que varios comunicadores estaban recogiendo equipos y organizando cables, el sospechoso habría tomado la cámara y abandonado el lugar rápidamente.

¿Qué dijo la Federación Colombiana de Fútbol?

La situación generó inmediata preocupación dentro de la sede deportiva de la Federación.

A través de mensajes enviados a grupos de periodistas presentes en el evento, la Federación Colombiana de Fútbol pidió colaboración para identificar al hombre captado por las cámaras de seguridad.

“Necesitamos que nos ayuden a identificar al personaje registrado en cámara. Robó una cámara y hurgó una maleta durante el evento”, señaló uno de los mensajes que empezó a circular entre periodistas deportivos.

La persona afectada manifestó preocupación debido a que el equipo robado estaba bajo su responsabilidad laboral.

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Hasta el momento no se ha confirmado la captura del sospechoso ni la recuperación de los objetos robados. La situación terminó opacando parcialmente uno de los encuentros más esperados por los hinchas de la 'tricolor' rumbo a la Copa del Mundo.

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