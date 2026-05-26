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Las investigaciones contra el presidente Petro por presunta participación en política: ¿Cuál será el desenlace?

La Comisión de Acusación les pone la lupa a las supuestas participaciones en política del mandatario en sus trinos y discursos.

Noticias RCN

mayo 26 de 2026
08:27 p. m.
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La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes ya abrió dos investigaciones contra el presidente Gustavo Petro por presunta participación en política.

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Son diversas las autoridades que han cuestionado y le han hecho un llamado al presidente y a funcionarios públicos por su presunta participación en política en medio de las elecciones.

Los mensajes de Petro que causan polémica

Distintos sectores cuestionan duramente que el mandatario en sus redes sociales comparta publicaciones a favor del candidato a la Presidencia, Iván Cepeda, y ataque a los aspirantes de otras tendencias políticas.

La candidata Claudia López radicó una denuncia ante la comisión, sustentando que el mandatario presuntamente ha utilizado instrumentos estatales para atacar a su campaña.

Asimismo, la propia comisión abrió dos investigaciones: una penal y otra disciplinaria. Ambas radican en los pronunciamientos que ha hecho en sus redes sociales y en discursos públicos en contra de candidatos.

Investigaciones y medidas contra otros funcionarios

Se ve en la obligación, de acuerdo con las facultades otorgadas por la ley, de iniciar investigación penal de oficio correspondiente por el delito de intervención en política.

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La Misión de Observación Electoral (MOE) hizo un llamado a respetar la ley y la Procuraduría también abrió una investigación contra el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo; y suspendió a la embajadora en Haití, Vilma Velásquez, por hechos similares. De igual forma, indaga las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti.

En A lo que vinimos, el procurador Gregorio Eljach precisó que esta clase de investigaciones no son tan veloces, pero avanzan en buen camino hasta llegar a dos puntos: archivar o imponer una sanción. Mientras eso ocurre, se suele tomar la suspensión provisional.

“El uso de la suspensión se da cuando encontramos que la persona puede interferir en la investigación o puede volver a cometer la misma conducta”, precisó el procurador.

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