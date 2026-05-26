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O Higgins sorprendió a Millonarios en la definición por la clasificación en Copa Sudamericana: así fue el gol

Desde los primeros minutos, el equipo chileno marcó el primer tanto de la tarde.

Foto: AFP

Noticias RCN

mayo 26 de 2026
05:13 p. m.
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Millonarios se juega la clasificación a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. Este martes, los embajadores se miden con O Higgins de Chile, equipo que arriba a la capital con la urgencia de una victoria para conseguir ese tiquete.

Desde los primeros minutos, los azules se vieron impacientes por conseguir el resultado, algo que fue aprovechado por el cuadro visiante que sobre el minuto 6 consiguió el gol.

Tras una jugada sobre sector derecho, el esférico fue dirigido al centro del área donde Ibañez capitalizó de primera y dejó sin chances al portero Diego Novoa, poniendo así el 1-0.

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