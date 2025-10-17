Futuro de César Torres estaría definido ya tras el Mundial Sub 20 con la Selección Colombia

Este sábado 18 de octubre, la Selección Colombia disputará su último partido en el Mundial de la categoría sub 20. Tras haber caído el pasado miércoles con Argentina en la semifinal, ahora la tricolor buscará conseguir el tercer puesto de la cita orbital.

Los dirigidos por César Torres disputarán el duelo por el podio ante Francia, rival que cayó en las semis con Marruecos, una de las grandes revelaciones.

Ahora bien, más allá del tema futbolístico, mucho se ha especulado en los últimos días sobre el futuro del entrenador. No haber logrado llegar a la final y ganarla, generó dudas sobre su futuro y por ello, desde la FCF aclararon su situación.

Futuro de César Torres ya estaría definido en Colombia

Si bien los rumores apuntaron a una posible salida, desde la FCF se desmintió toda posibilidad y se confirmó la continuidad del DT en las inferiores del seleccionado.

“La voluntad del entrenador es continuar el proceso iniciado en mayo de 2024″, apuntó el periodista Mariano Olsen.

El comunicador dio a conocer las cifras que ha logrado acumular el citado junto a la Tricolor: “Suma 29 partidos con 17 triunfos, 8 empates y 4 derrotas (67,81 % de rendimiento)”.

De esta manera, el estratega seguirá al mando del seleccionado nacional, el cual no conseguía una participación así desde el 2003 donde se consiguió el tercer puesto.