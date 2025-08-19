Adiós al amarillo tradicional: este sería el color de la camiseta de Colombia en el Mundial 2026

La camiseta de la Selección Colombia volverá a tener cambios de cara al Mundial de Estados Unidos 2026. En las últimas horas, el portal especializado Footy Headlines filtró en exclusiva que el tradicional amarillo de la indumentaria local tendrá una ligera modificación: pasará a un tono más pálido, diferente al vibrante color que se ha usado en los últimos años.

La nueva camiseta se presentaría oficialmente en noviembre de este año, siguiendo el calendario habitual de lanzamientos que maneja Adidas, patrocinador de la selección. Según las imágenes publicadas, el cambio busca dar un aire moderno sin perder la esencia que caracteriza al equipo nacional.

Un amarillo similar al de Al-Nassr de Cristiano Ronaldo

De acuerdo con la filtración, el nuevo color de la camiseta tendría una tonalidad parecida a la del club saudí Al-Nassr, donde juega Cristiano Ronaldo. Este amarillo más suave marcaría una ruptura con el tradicional tono intenso y brillante que los hinchas han identificado durante la última década.

Además, todo apunta a que los colores rojo y azul volverán a ser los protagonistas en los detalles secundarios, reemplazando el naranja que se había incorporado recientemente en algunos diseños. Aunque todavía no hay confirmación oficial por parte de la Federación Colombiana de Fútbol, la expectativa entre los aficionados ya es alta.

Expectativa por el lanzamiento en noviembre

La presentación oficial, programada tentativamente para noviembre, coincidiría con la recta final de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Esto significa que los jugadores podrían estrenar la nueva camiseta antes del torneo, dándole rodaje en partidos de clasificación y amistosos internacionales.

La Selección Colombia, que necesita de un punto de seis para clasificarse definitivamente, espera llegar a Estados Unidos 2026 con un uniforme renovado que combine historia, identidad y modernidad. Falta poco para conocer el diseño final, pero el nuevo tono de amarillo ya genera debate entre los fanáticos.