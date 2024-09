Selección Colombia tendrá que cuidarse de las amarillas: ocho jugadores apercibidos vs. Bolivia

El próximo jueves 10 de octubre, la Selección Colombia visitará a su similar de Bolivia para disputar un compromiso válido por la novena fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Ocho jugadores de la 'tricolor' están apercibidos y tendrá que cuidarse de las amarillas en el Estadio Municipal de El Alto para no perderse el duelo contra Chile.

Néstor Lorenzo ya sufrió una 'baja' importante por una sanción de esta naturaleza. Recordemos que Jhon Jáder Durán arrastraba una tarjeta amarilla desde el duelo contra Chile, correspondiente a la segunda jornada del certamen clasificatorio de la Conmebol. Pues bien, el delantero del Aston Villa tardó mucho tiempo en abandonar el terreno de juego en el duelo contra Argentino y Piero Maza decidió amonestarlo.

Así las cosas, el atacante surgido en Envigado no verá acción en territorio boliviano. Yerry Mina cumplió la sanción y no jugó contra Argentina, por lo cual podrá ser tenido en cuenta por el exAT de José Néstor Pékerman. Cabe resaltar que dos de los ocho apercibidos no serían convocador por Lorenzo, pues sufrieron lesiones con sus respectivos clubes.

El último partido entre Colombia y Bolivia data del pasado 15 de junio. Fue un duelo preparatorio de cara a la Copa América; sin embargo, se 'sacaron chispas' en el Rentschler Field y tuvo dos expulsados. Recordemos que Daniel Muñoz se encaró con varios bolivianos luego de una terrible entrada sobre Luis Díaz. El defensor del Crystal Palace y César Menacho vieron la tarjeta roja; mientras que Jefferson Lerma y Matheus Uribe fueron amonestados.

Jugadores apercibidos de la Selección Colombia vs. Bolivia

Jhon Arias. Carlos Cuesta (lesionado y en duda). Yerson Mosquera (lesionado y en duda). Daniel Muñoz. Luis Díaz. Jhon Córdoba. Luis Sinisterra Camilo Vargas

Bolivia vs. Selección Colombia por Eliminatorias: hora y dónde ver