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Habla la familia del hombre que quiso degollar a un policía en Bogotá: nuevos detalles

La mamá y hermana contaron que el hombre estaba diagnosticado con esquizofrenia y había tenido otros incidentes con la Policía.

Foto: Noticias RCN | Secretaría de Seguridad.
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Noticias RCN

agosto 20 de 2026
05:04 p. m.
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El miércoles 19 de agosto se presentó un grave hecho de violencia en Bogotá. Un hombre intentó degollar a un policía.

VIDEO | Cámara registró el momento en el que un hombre ingresó a un CAI y trató de degollar a un uniformado en Bogotá
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De acuerdo con el reporte de las autoridades, el suceso ocurrió a plena luz del día en el CAI Galán, localidad de Puente Aranda. El uniformado se encontraba trabajando en el computador, cuando por detrás apareció este sujeto que sin mediar palabra se abalanzó sobre él.

Hombre fue neutralizado tras el ataque

Este hombre tenía un arma cortopunzante en su poder, con la que intentó cortarle el cuello al policía. No obstante, la rápida reacción del uniformado impidió que el desenlace fuera trágico.

Durante algunos minutos, ambos forcejearon. Posteriormente, salieron de las instalaciones del CAI y con el uso de su pistola de dotación, el policía neutralizó al hombre, quien falleció en ese momento.

La FM conoció detalles del señalado agresor de 25 años. En primer lugar, estaba diagnosticado con esquizofrenia y según los expertos de Mayo Clinic indican que esta enfermedad mental grave conlleva alucinaciones, ideas calificadas como delirantes y conductas que se pueden considerar como desorganizadas. En los peores casos, los pacientes terminan perdiendo cualquier noción de la realidad.

Familia contó que él tenía esquizofrenia

Clara Luz Rodríguez, la mamá del joven, le confirmó a la cadena radical la condición médica de este hombre: “Yo ya había ido a la Policía a decirles que él sufría de esquizofrenia, dejé una foto allá y todo”.

¿Quién era el hombre que intentó degollar con cuchillo a un policía dentro de un CAI en Bogotá?
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También entregó detalles la hermana Lady Santos. Ella narró que él había tenido más de un incidente previo con los uniformados.

“La psicóloga me decía que él era un paciente muy tranquilo y le habían suspendido una droga (él tomaba medicamentos)”, sostuvo al mencionar que pudo haber tenido un momento de ira cuando quiso degollar al policía.

Adicionalmente, la FM pudo conocer que si bien este hombre no tenía antecedentes, había sido trasladado a las instalaciones policiacas en dos ocasiones por presunta conducta agresiva.

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