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Querida influencer murió en grave accidente de moto

La influencer fue trasladada a un centro hospitalario, pero falleció al poco tiempo.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

agosto 20 de 2026
04:54 p. m.
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Ceyda Yakova, una reconocida y querida influencer de Turquía, falleció a sus 22 años.

El 17 de agosto de 2026, la joven creadora de contenido iba conduciendo su moto en Estambul, la ciudad en la que residía, pero sufrió un accidente en el que quedó gravemente herida.

¿Qué es lo que se sabe del accidente en el que murió Ceyda Yakova, la influencer de Turquía?

De acuerdo con lo que han reportado las autoridades, Ceyda Yakova se iba movilizando por la carretera de Şile, en Estambul.

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Sin embargo, perdió el control en una curva situada en el sector de Darlık, cayó y se golpeó fuertemente contra una señal de tránsito.

Tras lo ocurrido, un equipo de paramédicos llegó al lugar de los hechos y trasladó a Ceyda Yakova al Hospital de Formación e Investigación Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los especialistas que la atendieron, la influencer falleció al poco tiempo.

Ceyda Yakova tenía más de 15.000 seguidores en su cuenta de Instagram y había ganado reconocimiento por publicar contenido relacionado con las motos y el deporte.

Además, la influencer turca había estudiado psicología e integrado equipos de voleibol.

Uno de los equipos de voleibol en los que jugó Ceyda Yakova, lamentó su muerte

En su cuenta de Instagram, Kapakli, un equipo de voleibol de Turquía, envió un mensaje de condolencias por el fallecimiento de la influencer Ceyda Yakova.

"Hemos recibido con profundo dolor la noticia del fallecimiento de nuestra valiosa exatleta, Ceyda Yakova, quien llevó la camiseta de nuestro club en períodos pasados", escribieron.

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"Que Dios tenga misericordia de los difuntos. Pedimos paciencia y condolencias a su familia afligida, a los seres queridos y a nuestra comunidad. No la olvidaremos", concluyeron.

"Lamento mucho esta noticia", "que en paz descanse", "que Dios tenga misericordia" y "tengo el corazón roto", han sido algunas de las reacciones en las redes sociales.

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