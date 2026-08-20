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Reconocido cantante fue diagnosticado con neumonía grave: comunicado oficial

El artista tuvo que cancelar uno de sus conciertos.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

agosto 20 de 2026
05:23 p. m.
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En las últimas horas, un reconocido cantante de España informó que tuvo que buscar atención médica y que fue diagnosticado con neumonía grave.

Se trata de Pablo Alborán, que es oriundo de Málaga, tiene 37 años, interpreta pop latino y baladas románticas, y también se ha destacado como actor.

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El artista publicó un comunicado oficial en su cuenta de Instagram y explicó cómo será el tratamiento que tendrá que llevar a cabo.

Esto dijo Pablo Alborán, reconocido cantante de España, sobre su neumonía

En el comunicado, Pablo Alborán manifestó que, por cuestiones de salud, tiene que cancelar el concierto que tenía programado para el viernes 21 de agosto.

"Hola, familia. Acaban de diagnosticarme neumonía grave y, por indicación médica, debo guardar reposo total durante los próximos días. Nos vemos obligados a cancelar el concierto previsto para mañana, 21 de agosto, en Ciudad Real", escribió.

"Gracias de corazón por llenar este concierto tan especial y espero que nos veamos muy pronto. Solo es una neumonía y ya llevo un 'chute' de antibióticos que me van a dejar nuevo en menos de nada. Ahora solo toca descansar, cuidarme y recuperarme bien para seguir disfrutando de todas las aventuras que nos quedan. Gracias por el cariño", añadió.

Estas han sido las reacciones de los seguidores de Pablo Alborán, el reconocido cantante de España, tras su diagnóstico

En el post de Instagram publicado por Pablo Alborán, sus seguidores lamentaron lo sucedido y le desearon una pronta recuperación.

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"Deseo de corazón que estés mejor pronto", "tienes que cuidarte", "te queremos", "recupérate pronto, ídolo", "a veces el cuerpo nos obliga a parar", "descansa", "la salud es lo primero", "nos queda mucho por vivir", "lamento muchísimo este inconveniente", "te abrazo a la distancia", "vuelve más fuerte", "te amamos" y "te esperamos", han sido algunas de las reacciones.

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