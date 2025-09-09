Kevin Mier dejó un nuevo rebote y Venezuela acortó distancia vs. Colombia: así fue el 3-5 en Maturín

La Selección de Venezuela está quedando sin posibilidades de clasificar al Mundial 2026 debido a que está siendo goleada por Colombia y, además, Bolivia le está ganando a Brasil en El Alto.

Sin embargo, en el minuto 76 del partido, la selección venezolana dominó el balón en la mitad de la cancha y, luego de un rebote que dejó el arquero Kevin Mier, Salomón Rondón recortó distancias en el marcador al anotar el 3-5.

No obstante, por el resultado en territorio boliviano, Venezuela necesitaría tres goles más o que Brasil consiga el empate en condición de visitante.

En desarrollo...